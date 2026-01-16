Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/01) στη Θεσσαλονίκη.

Μεθυσμένη οδηγός πήρε σβάρνα με το όχημα της 15 αυτοκίνητα στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Παπάφη και κατέληξε πάνω σε περίπτερο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του ασύλληπτου τροχαίου διακρίνεται η τρελή πορεία του ΙΧ και η σφοδρότητα με την οποία το αυτοκίνητο της 24χρονης πέφτει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα επί της οδού Μπότσαρη, εμβολίζοντάς τα πάνω στο πεζοδρόμιο.

Δείτε το βίντεο:

Αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Παρότι δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, εις βάρος της κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πηγή: Rthess, Voria