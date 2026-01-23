Σε… πίστες αγώνων ταχύτητας είχε μετατρέψει τους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ένας 22χρονος, ο οποίος είχε όμως «αδυναμία» στο διαδίκτυο και αναρτούσε τα «κατορθώματα» του.

Όμως… ξεχνούσε να βγάλει το χέρι του από το γκάζι, με αποτέλεσμα το κοντέρ της μοτοσικλέτας του να αγγίζει πολλές φορές τα… 200 χιλιόμετρα!

Το «σάρωμα» στο διαδίκτυο των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., είχε σαν αποτέλεσμα να φτάσουν στα ίχνη του νεαρού και μάλιστα, όπως φαίνεται και στα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, είχε σταθμεύσει την μοτοσικλέτα σε κεντρικό δρόμο της Νέας Ιωνίας.

Σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας.

Όμως δεν ήταν η μοναδική «εκκρεμότητα» του νεαρού με τις αρχές.

«Είχε συλληφθεί στον Ιούλιο του 2025 στην περιοχή των Πατησίων, καθώς δεν είχε συμμορφωθεί σε σήμα στάσης αστυνομικών για έλεγχο, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς».

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο με τα… κατορθώματα του 22χρονου:

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την κατάσχεση της μηχανής: