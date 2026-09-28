Κατηγορηματικά διαψεύδει η «Βιολάντα» τα δημοσιεύματα περί απολύσεων εργαζομένων που κατέθεσαν στις Αρχές, κάνοντας λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς. Παράλληλα, δηλώνει έτοιμη να κινηθεί νομικά για την υπεράσπιση της φήμης της και την αποκατάσταση της αλήθειας.

Οι συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν απολύσεις εργαζομένων που κατέθεσαν για την οσμή του αερίου, ενώ άσκησαν έφεση κατά του βουλεύματος που έβγαλε από τη φυλακή τον Κωνσταντίνο Τζωρτζιώτη.

Η ανακοίνωση της εταιρείας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

«Με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και ισχυρίζονται ότι η ΒΙΟΛΑΝΤΑ απέλυσε εργαζομένους επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες Αρχές, διευκρινίζουμε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναληθής.

Κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής. Από την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση.

Το περιεχόμενο οποιασδήποτε κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων Αρχών ουδέποτε αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιουδήποτε εργαζομένου με την εταιρεία.

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ επέλεξε όλο αυτό το διάστημα να μην απαντά σε κάθε ανυπόστατο ισχυρισμό ή ανακριβές δημοσίευμα, από σεβασμό πρωτίστως στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στις οικογένειές τους, αλλά και στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στάση αυτή, όμως, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως ανοχή απέναντι στην παραπληροφόρηση.

Η συνεχιζόμενη αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών έχει πλέον ξεπεράσει κάθε εύλογο όριο και προκαλεί πραγματική ζημία στην εταιρεία, στους εργαζομένους και στη φήμη της.

Για τον λόγο αυτό, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας».

Η έφεση των συγγενών

Στην έφεση που άσκησαν οι συγγενείς αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν έχει συνεκτιμηθεί πως κρίσιμο τμήμα του αποδεικτικού υλικού στηρίζεται σε καταθέσεις εργαζομένων, οι οποίοι είχαν άμεση αντίληψη της λειτουργίας της επιχείρησης, της οσμής υγραερίου, των διαμαρτυριών προς προϊσταμένους, της αντίδρασης της διοίκησης και των πραγματικών συνθηκών εργασίας πριν από την έκρηξη.

Στο σημείο αυτό αποκαλύπτεται ότι η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε απολύσεις εργαζομένων, εξαιτίας των όσων κατέθεσαν για την τραγωδία.

«Τα πρόσωπα αυτά τελούν ή τελούσαν σε σχέση οικονομικής, εργασιακής ή ουσιαστικής εξάρτησης από την επιχείρηση και την οικογένεια που τη διοικεί, ενώ άλλα έχουν απολυθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι κατέθεσαν την αλήθεια ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών ή επειδή σκόπευαν να καταθέσουν επιβαρυντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν και μετά την φονική έκρηξη.»