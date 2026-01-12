Της Λυδίας Παππά

Το υπόμνημα της Ειρήνης Μουρτζούκου, ως ύποπτης για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, που παραδόθηκε σήμερα στο Ανθρωποκτονιών, έκρυβε «βόμβα», καθώς για πρώτη φορά η 25χρονη υποστηρίζει ότι την ώρα που το παιδί πέθανε, στις 5 Αυγούστου 2024 στην Αμαλιάδα, παρούσα ήταν η Πόπη -Καλλιόπη όπως την αναφέρει στις εξηγήσεις της- μητέρα του αγοριού.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τα όσα ισχυρίζεται η προφυλακισμένη στον Κορυδαλλό, Ειρήνη, για τους θανάτους τριών μωρών. Για τον Παναγιωτάκη, τονίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα.

«Όταν ξύπνησε το παιδί, η Καλλιόπη ετοίμασε το γάλα του και τον τάισε, αλλά ο Παναγιώτης δεν είχε πολλή όρεξη. Καθίσαμε με την Καλλιόπη στο καθιστικό της οικίας σε ένα τραπέζι, πίσω από το οποίο ήταν ο Παναγιώτης στο βρεφικό κάθισμά του και συζητούσαμε. Η Καλλιόπη προσπάθησε δύο φορές να ταΐσει τον Παναγιώτη (αρχικά μπισκοτόκρεμα, ακολούθως παιδικό γιαούρτι), πλην όμως ο Παναγιώτης δεν ήθελε να φάει, γεγονός που εκνεύρισε την Καλλιόπη, η οποία απευθύνθηκε στον Παναγιώτη με έντονη διάθεση και ύβρεις.

Παρενθετικά, πλην όμως έχοντας καίρια σημασία, σημειώνεται το γεγονός πως η Καλλιόπη, τις τελευταίες εβδομάδες, προ του θανάτου του Παναγιώτη, είχε κουραστεί από τις ευθύνες του παιδιού (για αυτό και σε καθημερινή βάση με τον Παναγιώτη ασχολούμουν, σχεδόν αποκλειστικά, εγώ) και επιζητούσε την ελευθερία της. Μάλιστα είχε σημειωθεί και ένα επεισόδιο μεταξύ μας, καθόσον μου είχε αναφέρει πως “προτιμούσε να μην υπάρχει στη ζωή της ο Παναγιώτης”, γεγονός που με ώθησε να της αντιτάξω πως “εάν δεν θέλεις τον Παναγιώτη, αναλαμβάνω να τον φροντίσω/να τον μεγαλώσω εγώ και μάλιστα σε δικό μου χώρο, ώστε να μην ασχολείσαι καν με αυτόν”. Η Καλλιόπη συζήτησε τηλεφωνικά και χαμηλόφωνα για αρκετή ώρα με την μητέρα της Φωτεινή, έχοντας απομακρυνθεί από τον χώρο του καθιστικού, γεγονός στο οποίο, τότε, δεν έδωσα σημασία, ενδεχομένως όμως (έως και σίγουρα) σήμερα εξηγεί αρκετά.

Περί ώρα 12:00’ με 12:30’ της 5/8/2024, (και κατόπιν της τηλεφωνικής της συνομιλίας με την Φωτεινή), σηκωθήκαμε για να ασχοληθούμε με τις δουλειές του σπιτιού. Εγώ πήγα να καθαρίσω το μπάνιο και η Καλλιόπη θα πρόσεχε το παιδί και θα έκανε τις υπόλοιπες δουλειές του σπιτιού. Ενώ ευρισκόμουν στο μπάνιο, η Καλλιόπη άρχιζε να μου φωνάζει “έλα γρήγορα το παιδί δεν είναι καλά”. Βγαίνοντας από το μπάνιο, είδα την Καλλιόπη να είναι πάνω από το καρότσι του παιδιού. Αμέσως το πήρα στην αγκαλιά μου και άρχισα να του κάνω μαλάξεις, γιατί είδα ότι το παιδί δεν ήταν καλά. Πίστευα ότι είναι ζωντανό ακόμα, γιατί ήταν ζεστό και άρχισε να κάνει εμετό (χρώματος ερυθρού, σαν αίμα) στον καναπέ».

«Με χειραγώγησαν»

Η 25χρονη υποστηρίζει ότι τόσο η μητέρα, όσο και η γιαγιά του Παναγιωτάκη, την έπεισαν να μην αποκαλύψει τι έγινε, για να μην χάσει, όπως λέει η Πόπη, την επιμέλεια του άλλου της παιδιού:

«Πριν δώσω κατάθεση στους αστυνομικούς, η Καλλιόπη, έχοντας συνομιλήσει αρκετές φορές με τη μητέρα της, Φωτεινή, επέμενε να μην καταθέσω και να μην πω τίποτα. Όταν κατάλαβε ότι αυτό δεν γινόταν, άρχισε να μου λέει πως είχε συνεννοηθεί με την μητέρα της, Φωτεινή, τι να πω και πως έπρεπε να την καλύψω (αναφέροντας χαρακτηριστικά πως είχαν συμφωνήσει -σ.σ. η Φωτεινή και η Καλλιόπη- πως “δεν έπρεπε να αναφερθεί με κανέναν τρόπο πως το παιδί έφυγε στα χέρια της Καλλιόπης”), αλλιώς θα της έπαιρνε την επιμέλεια του άλλου παιδιού της (Ασημίνας), ο πατέρας του και πρώην σύντροφός της.

Η Καλλιόπη επέμενε να πούμε πως έπλενα τα πιάτα στην κουζίνα και εκείνη άπλωνε τα ρούχα, έτι δε περισσότερο, επέμενε να πούμε πως, κατά την μετάβασή μας στο Νοσοκομείο, συνομίλησα με την μητέρα της με βιντεοκλήση και θα κατέθετε πως ο Παναγιώτης ήταν ζωντανός και κινούσε τα χέρια του, παρά το γεγονός πως σε εμένα έλεγε πως ήταν νεκρό. Μάλιστα μου τόνισε πως η Φωτεινή Λιακοπούλου θα επιβεβαίωνε τόσο την βιντεοκλήση, όσο και πως το παιδί ήταν ζωντανό.

Εγώ, χειραγωγούμενη, επειδή δεν ήθελα να έχει πρόβλημα η Καλλιόπη με τον πρώην άντρα της και την επιμέλεια του παιδιού, είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει η Καλλιόπη και η Φωτεινή. Μάλιστα, τόσο η Φωτεινή, όσο και η Καλλιόπη, και στις καταθέσεις τους στην Αστυνομία, και στις δηλώσεις τους στις τηλεοπτικές κάμερες, έλεγαν πως το παιδί έφυγε ζωντανό από το σπίτι. Προφανώς είχε ήδη αρχίζει να σχηματοποιείται η επιθυμία τους να παραπλανήσουν στην Αστυνομία και να μην θεωρηθεί ένοχη η Καλλιόπη για τον θάνατο του Παναγιώτη. Εις επίρρωση των ανωτέρω, ενθυμούμαι πολύ καλά πως και η αδελφή της Καλλιόπης, Κατερίνα, με ρωτούσε αν πιστεύω πως η Πόπη έχει πειράξει τον Παναγιώτη.»

Σύμφωνα με το υπόμνημα, οι δύο γυναίκες την καθοδηγούσαν ακόμα και στο τι θα λέει στις τηλεοπτικές της δηλώσεις:

Είναι σαφές πως, κατόπιν του θανάτου του Παναγιώτη, η Φωτεινή και η Καλλιόπη, εξύφαναν και κατέστρωσαν ένα σατανικό σχέδιο χειραγώγησής μου (εκμεταλλευόμενες την μεγάλη αγάπη που έτρεφα προς την Καλλιόπη και προς τον Παναγιώτη, καθώς αδυνατούσα να φανταστώ, καν, πως η Καλλιόπη ευθύνεται για τον θάνατό του), πείθοντάς με να μην αναφέρω πως “ο Παναγιωτάκης έφυγε στα χέρια της Πόπης”, πείθοντάς με να δηλώνω και να καταθέτω αυτά που τους συνέφεραν, (χειραγωγώντας με και υπό την ψυχολογική απειλή πως θα κινδυνεύσει η επιμέλεια της ανήλικης κόρης της Καλλιόπης), τελικώς δε εξύφαναν και κατέστρωσαν ένα σατανικό σχέδιο ίνα με εμφανίσουν ένοχη για τον θάνατο του Παναγιώτη».