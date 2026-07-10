Στον Εισαγγελέα οδηγούνται αύριο, Σάββατο 11 Ιουλίου, οι δυο συλληφθέντες που βρίσκονταν πίσω από την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin το 2010.

Μετά από 16 χρόνια, οι διωκτικές Αρχές αναλύοντας εκ νέου στα στοιχεία της υπόθεσης κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να περάσουν χειροπέδες στους δύο 42χρονους άνδρες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο Χαλάνδρι και στην Κυψέλη.

Το μόνο που μένει τώρα είναι να πραγματοποιηθεί η σύλληψη της 46χρονης υπόπτου για τον εμπρησμό, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους εκείνη την μοιραία ημέρα.

Η 46χρονη εδώ και έξι χρόνια, είναι κάτοικος Λονδίνου και οι ελληνικές Αρχές είχαν άμεση επικοινωνία με τις βρετανικές, προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Πάντως και οι τρεις τους φέρονται να έχουν σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Τα εντάλματα σύλληψης των 42χρονων εκδόθηκαν ύστερα από έρευνα που έγινε από στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στους οποίους ανατέθηκε να ξαναδούν, να ξαναμελετήσουν και να επανεξετάσουν οπτικοακουστικό υλικό της εποχής με την βοήθεια της τεχνολογίας της εποχής μας.

Το χρονικό της εμπρηστικής επίθεσης

Στις 5 Μαΐου του 2010 σημειώθηκε ο εμπρησμός του υποκαταστήματος της Marfin συγκλονίζοντας το πανελλήνιο, καθώς τρεις άτυχοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στους πυκνούς καπνούς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Άγνωστοι, τότε επιτέθηκαν με σφυριά, μολότοφ και εύφλεκτο υγρό στην τράπεζα στην οδό Σταδίου. Παρά το γεγονός ότι ήταν ημέρα γενικής απεργίας, οι υπάλληλοι δούλευαν και μέσα σε δευτερόλεπτα έπαθαν ασφυξία από τους καπνούς.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν από το υποκατάστημα, νεκρούς τους Επαμεινώνδα Τσακαλή, 36 ετών, την Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών και την εγκυμονούσα στον τέταρτο μήνα, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών.

Οι υπάλληλοι προσπάθησαν να ανέβουν προς τους επάνω ορόφους για να απομακρυνθούν από τις φλόγες και να σωθούν. Ωστόσο, μια κυλινδρική κατασκευή που υπήρχε στο εσωτερικό της τράπεζας, λειτούργησε σαν χωνί και συγκέντρωσε τον καπνό στο σημείο που βρισκόντουσαν.

Η υπόθεση είχε παραμείνει ανεξιχνίαστη καθώς τον Απρίλιο του 2011 είχαν συλληφθεί και οδηγηθεί σε δίκη τέσσερα άτομα τα οποία είχαν κατηγορηθεί ότι συμμετείχαν στην δολοφονική επίθεση. Όμως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί ήταν ισχνά και το δικαστήριο τους αθώωσε με αποτέλεσμα να μην έχουν βρεθεί οι δράστες.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη του τον Μάιο του 2025 στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» είχε δηλώσει για την υποθεση: «Το 2021 πράγματι αποφασίσαμε το άνοιγμα του φακέλου της υπόθεσης, υπό το φως νέων στοιχείων, αλλά και με δεδομένο ότι υπάρχει πλήθος άλλων (απεικονιστικά, ηχητικά, κ.λπ.) που χρήζουν εξέτασης ή επανεξέτασης για όσα τυχόν είχαν ελεγχθεί, με τα νέα προηγμένα τεχνολογικά μέσα».

Οι έρευνες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν, όσο χρειαστεί για να απονεμηθεί Δικαιοσύνη.