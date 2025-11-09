Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Αριθμοί που σοκάρουν καταγράφηκαν το 2025, για την υπογεννητικότητα, και οι οποίοι αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα γερνά επικίνδυνα.

Το 2025 έκλεισαν εκατοντάδες Σχολεία, τα στρατόπεδα άδειασαν, οι θέσεις εργασίας μένουν κενές, ενώ οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται με ρυθμό που απειλεί τον κοινωνικό ιστό, την παιδεία, την άμυνα και την οικονομία της χώρας.

Η υπογεννητικότητα, από απλός δείκτης, εξελίσσεται σε οριζόντια εθνική κρίση.

Ερημωμένα Σχολεία και κενές αίθουσες

Η πιο απτή συνέπεια της υπογεννητικότητας αποτυπώνεται φέτος στα 766 σχολεία που έκλεισαν οριστικά, με τις λιγοστές εγγραφές να μη δικαιολογούν τη λειτουργία τους.

Πέρα από απομονωμένα νησιά και χωριά, το φαινόμενο αγγίζει πλέον και αστικά κέντρα της Αττικής.

Η πτώση 37% στις εγγραφές στην Α’ Δημοτικού την τελευταία 15ετία αποκαλύπτει ότι η επόμενη γενιά μαθητών δεν γεννιέται πια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και την ΕΛΣΤΑΤ:

Το 2010: 120.000 εγγραφές στην Α’ Δημοτικού

Το 2024: κάτω από 75.000

Το 2025–2026: μόλις 60.000 παιδιά.

Οι προβλέψεις του ΙΟΒΕ

Προβλέψεις του ΙΟΒΕ δείχνουν ότι μέχρι το 2035, η σχολική κοινότητα θα μειωθεί κατά 430.000 μαθητές, αριθμός που ισοδυναμεί με 1 στα 3 παιδιά της σημερινής Πρωτοβάθμιας.

Άδειες μονάδες: Η άμυνα σε δημογραφική κρίση

Η μείωση των γεννήσεων φτάνει πλέον και στην Εθνική Άμυνα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε τον προγραμματισμό για κλείσιμο στρατοπέδων, λόγω:

Μείωσης στρατεύσιμου πληθυσμού

Μετανάστευσης νέων ανδρών

Εκτεταμένων αναβολών (σπουδές, υγεία)

Η υπογεννητικότητα αλλάζει ριζικά τις προτεραιότητες στον στρατιωτικό σχεδιασμό, με μονάδες που κάποτε ήταν απαραίτητες να καθίστανται πλεονάζουσες – όχι λόγω ειρήνης, αλλά λόγω … απουσίας ανθρώπινου δυναμικού.

Οικονομία χωρίς νέους: Το δημογραφικό ως παραγωγικός κίνδυνος

Ο αντίκτυπος δεν περιορίζεται στην Εκπαίδευση και την Άμυνα. Η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει σοβαρό έλλειμμα σε ανθρώπινο δυναμικό, με τις ενεργές ηλικίες (20–39) να συρρικνώνονται.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία:

Το 2024, μειώθηκε κατά 22.000 άτομα, ο πληθυσμός άνω των 15 ετών

Στην ηλικιακή ομάδα 30+ η μείωση ήταν 78.300 άτομα (-4%)

Στους 20-24 ετών, 15.100 λιγότεροι (-3,1%)

Η Ελλάδα «αναγκάζεται» να στηρίζεται σε εργαζόμενους 55–64 και 65+ ετών, ενώ η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους διαμορφώνεται στο 1,7 προς 1, με αυξητική τάση υπέρ των συνταξιούχων.

Τι σημαίνει το μέλλον: Ελλάδα 2070

Οι προβολές για το 2070 είναι ζοφερές:

Ο πληθυσμός ενδέχεται να μειωθεί κατά 25%.

Η πιο πολυπληθής ομάδα θα είναι γυναίκες άνω των 90 ετών.

Η μικρότερη ομάδα: παιδιά έως 4 ετών.

Η Ελλάδα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια δημογραφικά αναστρέψιμη χώρα, όπου:

Το συνταξιοδοτικό θα είναι μη βιώσιμο, η παραγωγή θα εξαρτάται από ηλικιωμένους ή εισαγόμενη εργασία και εκπαίδευση και η άμυνα θα πρέπει να ανασχεδιαστούν εκ βάθρων.

Η υπογεννητικότητα δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο το μέλλον.

Είναι το παρόν της χώρας που ήδη αλλάζει. Η μείωση των παιδιών, των νέων εργαζομένων και των στρατευσίμων μετασχηματίζει την Ελλάδα σε βάθος. Χωρίς ένα μακρόπνοο, συνεκτικό εθνικό σχέδιο, το 2035 και το 2070 δεν είναι απλώς έτη στο ημερολόγιο – είναι σταθμοί μιας πορείας προς συρρίκνωση.

Πηγή: alfavita.gr