Με λόγια που αποτυπώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, αλλά και τη βασανιστική αναζήτηση της αλήθειας, ο Μάνος Γαλυφιανάκης προχώρησε σε μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση για τον αδικοχαμένο γιο του, Ραφαήλ.

Με αφορμή την ονομαστική εορτή του 19χρονου, ο πατέρας επέλεξε να απευθυνθεί δημόσια στο παιδί του, αποτυπώνοντας το βαθύ κενό που άφησε πίσω του ο θάνατός του, καθώς και την απόγνωση απέναντι στη συνεχιζόμενη σιωπή.

Το χρονικό της τραγωδίας στα Αφάντου

Ο νεαρός έχασε τη ζωή του στις 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης με χειροβομβίδα στο πεδίο βολής στα Αφάντου της Ρόδου. Έκτοτε, η οικογένεια βιώνει ένα διαρκές δράμα, ζητώντας να διαλευκανθούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αναλογούν.

«Ούτε ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα»

Στην ανάρτησή του, ο πατέρας του 19χρονου εκφράζει ανοιχτά την απογοήτευσή του για την παντελή έλλειψη ανταπόκρισης και ενημέρωσης από τους αρμόδιους, γράφοντας χαρακτηριστικά:

Η δύναμη μέσα από την απώλεια

Παρά την οδύνη και τα αναπάντητα ερωτήματα, ο Μάνος Γαλυφιανάκης έκλεισε το μήνυμά του στέλνοντας λόγια αγάπης στον γιο του, τονίζοντας πως η παρουσία του εξακολουθεί να καθοδηγεί και να στηρίζει τους οικείους του:

«Σε νιώθουμε δίπλα συνεχώς και μας δίνεις δύναμη… Σ’ αγαπάμε…»

Πηγή: patris