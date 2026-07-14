Μια πρόταση θεσμικής θωράκισης των Δήμων της χώρας απέναντι στην παράνομη εκμετάλλευση των εμποροπανηγύρεων και των μικροπωλητών από συγκεκριμένα κυκλώματα, καταθέτει με σημερινή (14/7) επιστολή της προς το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος), η πρώην Αντιδήμαρχος Καρδίτσας Σωτηρία Μπακαλάκου, με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση της οικογένειας Βιλανάκη, που βρίσκεται σε δικαστική διερεύνηση.

Η ίδια όπως αναφέρει στην επιστολή της, αλλά και σε πρόσφατο ενυπόγραφο άρθρο της που δημοσιεύτηκε στη «Ζούγκλα», υπήρξε θύμα εκμετάλλευσης από τη συγκεκριμένη οικογένεια. Δίνει πλέον μια προσωπική μάχη για την δικαίωσής της ατομικά, αλλά και μέσω του θεσμικού της ρόλου για την θωράκιση των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, από τα διάφορα κυκλώματα, που «λυμαίνονται» τις εμποροπανηγύρεις.

Η επιστολή της Σωτηρίας Μπακαλάκου προς την ΚΕΔΕ

«Προς το Διοικητικό Συμβούλιο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

Θέμα: Πρόταση θεσμικής παρέμβασης για τη διασφάλιση της νόμιμης και θεμιτής λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων

Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Απευθύνομαι σε εσάς ως πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας, με σεβασμό στον θεσμικό ρόλο που επιτελείτε, προκειμένου να θέσω υπόψη σας ένα ζήτημα που πιστεύω αφορά συνολικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η πρόσφατη υπόθεση της οικογένειας Βιλανάκη, που βρίσκεται σε δικαστική διερεύνηση, ανέδειξε ένα ζήτημα με ευρύτερες διαστάσεις. Επί σειρά ετών, η διοργάνωση εμποροπανηγύρεων σε αρκετούς Δήμους της χώρας φαίνεται να έχει περάσει, σε κάποιο βαθμό, στα χέρια προσώπων ή ομάδων που δεν δραστηριοποιούνται ως έμποροι κατ’ επάγγελμα, αλλά επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τους πραγματικούς μικροπωλητές, αξιοποιώντας νομικά κενά και τις ταμειακές ανάγκες των Δήμων.

Πιστεύω ότι είναι ευθύνη των Δημάρχων, των Δημοτικών Συμβουλίων και της ΚΕΔΕ ως θεσμού να διασφαλίσουν με κάθε τρόπο ότι δεν θα παρεισφρήσουν ξανά στις εμποροπανηγύρεις πρόσωπα των οποίων ο μοναδικός σκοπός είναι η εκμετάλλευση των πραγματικών επαγγελματιών του κλάδου. Οι τοπικές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν καθίστανται, έστω ακούσια, συνεργοί στη δημιουργία παράνομου περιουσιακού οφέλους από ομάδες που, ανεξαρτήτως επωνύμου, επιδιώκουν να λυμαίνονται τέτοιες δραστηριότητες, εκμεταλλευόμενες νομικά κενά και τις ταμειακές ανάγκες των Δήμων.

Πέρα από τη νομική του διάσταση, το ζήτημα αυτό είναι κατά βάθος ηθικό: κανένα τυπικό κενό δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συνεργασία με ανθρώπους των οποίων γνωρίζουμε πλέον το πραγματικό ποιόν. Και εδώ έγκειται η ουσιαστική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν: μέχρι πρότινος, ενδεχόμενες υποψίες παρέμεναν σκιές, χωρίς επίσημη τεκμηρίωση. Σήμερα, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά. Το ποινικό παρελθόν της οικογένειας έχει δημοσιοποιηθεί, ο αριθμός των θυμάτων που έχουν εμφανιστεί ως πολιτικώς ενάγοντες αυξάνεται συνεχώς, και η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη δικαστική διερεύνηση. Δεν μιλάμε πια για υπόνοιες, αλλά για τεκμηριωμένα, δημόσια γνωστά στοιχεία, και ακριβώς επειδή πλέον τα γνωρίζουμε όλοι, δεν έχουμε πλέον το άλλοθι της άγνοιας.

Οφείλω να σημειώσω ότι το ζήτημα αυτό μου είναι, δυστυχώς, γνωστό και σε προσωπικό επίπεδο. Υπήρξα κι εγώ θύμα αυτής της υπόθεσης, και γνωρίζω εκ πείρας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια εκμετάλλευση εμπιστοσύνης, τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά. Ακριβώς επειδή έχω υπηρετήσει τα κοινά μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, νιώθω την ανάγκη να θέσω τη δική μου εμπειρία στη διάθεση της προσπάθειας πρόληψης παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον, όχι ως καταγγελία εναντίον προσώπων ή παρατάξεων, αλλά ως κοινή υπενθύμιση προς όλους εμάς που υπηρετούμε ή έχουμε υπηρετήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η παρούσα επιστολή αποτελεί ένα ακόμα βήμα σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που έχω ήδη σχεδιάσει και συνεχίζω να αναπτύσσω, σε κάθε δυνατή κατεύθυνση, με σκοπό να περιοριστούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Το θεωρώ καθήκον μου, ως κομμάτι της κοινωνικής μου ευθύνης απέναντι σε όσους ενδέχεται να βρεθούν, στο μέλλον, στη θέση που βρέθηκα εγώ.

Θα ήθελα, με όλο τον σεβασμό, να προτείνω στην ΚΕΔΕ να εξετάσει το ζήτημα αυτό σε επίπεδο αρχής, πέρα από τεχνικές λεπτομέρειες διαδικασιών, οι οποίες, όσο κι αν βελτιωθούν, μπορούν πάντα να παρακαμφθούν από όποιον έχει την πρόθεση να το κάνει. Αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι μια σαφής θεσμική θέση: ότι το ποιόν των προσώπων που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση εμποροπανηγύρεων έχει τουλάχιστον την ίδια βαρύτητα με την τυπική νομιμότητα της διαδικασίας, και ότι κανένας Δήμος δεν οφείλει να παραβλέπει προειδοποιητικές ενδείξεις χάριν της ευκολίας ή της ταμειακής ανάγκης.

Πιστεύω ότι η έγκαιρη ευαισθητοποίηση των Δημάρχων πάνω σε αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να αποτρέψει πολλά παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον, προς όφελος τόσο των Δήμων και των δημοτών όσο και των πραγματικών επαγγελματιών του κλάδου. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα εάν το θέμα μπορούσε να τεθεί προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Σωτηρία Μπακαλάκου

Πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Καρδίτσας, Συνεργάτιδα Ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».