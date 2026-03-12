Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί της Πέμπτης 12/3, η Ελένη Ζαρούλια παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, προκειμένου να παραδοθεί. Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής έφτασε με ΙΧ αυτοκίνητο, βγαίνοντας από την πλαϊνή είσοδο της κατοικίας της, και συνοδευόμενη από την κόρη της εισήλθε στο τμήμα χωρίς να προχωρήσει σε δηλώσεις.

Στη φυλακή η Ελένη Ζαρούλια για πρώτη φορά

Με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται για πρώτη φορά στη φυλακή, μετά την καταδίκη των 42 κατηγορουμένων για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Μέχρι σήμερα, εκτός από τον Γιάννη Λαγό, τον Ηλία Κασιδιάρη και τον Γιώργο Ρουπακιά —που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα— οι υπόλοιποι καταδικασθέντες δεν βρίσκονταν στη φυλακή.

Τα δεδομένα πλέον αλλάζουν και για τη σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε εκτίσει ούτε μία ημέρα ποινής, όπως συνέβαινε και με άλλους τρεις καταδικασμένους.

Εκτός από τη Ζαρούλια, στη φυλακή οδηγούνται επίσης οι Γιώργος Δήμου, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και Γεώργιος Σκάλκος.

Την ίδια στιγμή, το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Αριστοδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για τρία χρόνια.

Παράλληλα, για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη αποφασίστηκε η μετατροπή της ποινής τους σε χρηματική, με ημερήσια καταβολή πέντε ευρώ.

Η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί να γίνουν δεκτά μόνο τα αιτήματα αναστολής ή μετατροπής των ποινών που υπέβαλαν οι Αλεξόπουλος, Αρβανίτης, Ευγενικός, Μαρίας και Χατζηδάκης, ενώ για τους υπόλοιπους είχε προτείνει την απόρριψή τους.