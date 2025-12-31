Το 2025 δεν ήταν μια εύκολη χρονιά. Αντιθέτως, ήταν μια χρονιά πλήρης εκτροπών, παρεκτροπών, συγκρούσεων και βίαιων αντιπαραθέσεων. Ήταν, επίσης, έτος μεγάλων απωλειών αλλά και ουσιαστικών επιτυχιών στον επιστημονικό τομέα.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το 2025 ήταν η χρονιά που η ανθρωπότητα σταμάτησε να τρέφει ψευδαισθήσεις. Στους δώδεκα μήνες που πέρασαν, μάθαμε να συμβιώνουμε με την εικόνα του πλανήτη, όπου τίποτε δεν μοιάζει με όσα ξέραμε και τίποτε δεν θυμίζει αυτά που γνωρίζαμε.

Μπήκαμε για τα καλά σε ένα πολυπολικό κόσμο, χωρίς τις απόλυτες σταθερές που είχαμε συνηθίσει. Σε αυτόν τον κόσμο τον καλό, όπως έλεγε και ο Ξυλούρης, στον κόσμο του ράβε ξήλωνε, τον χιλιομπαλωμένο, καλούμαστε να ζήσουμε εφεξής.

Η «Ζούγκλα» σας εύχεται πάνω απ΄όλα καλή δύναμη και ανθεκτικότητα στους κραδασμούς. Με χαμόγελο και αισιοδοξία. Με συντροφικότητα και ανοχή.

Το 2026 θα είναι η χρονιά που η ανθρωπότητα θα επιχειρήσει να συνέλθει από τα άγρια χτυπήματα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, με την ελπίδα να αποφευχθεί κάποια μείζονος σημασίας σύγκρουση μεταξύ των κυρίαρχων πόλων ισχύος.

Όπως πολύ καλά έχουμε όλοι κατανοήσει, στα χρόνια της αβεβαιότητας οι ανισότητες επεκτείνονται, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και οι αδύναμοι ακόμη πιο ανίσχυροι.

Σε αυτές τις περιόδους της ιστορίας είναι που οι λέξεις αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια αποκτούν την πραγματική σημασία τους.

Χρόνια πολλά λοιπόν και ευχές για ένα καλύτερό αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Καλή Πρωτοχρονιά.

Eκδηλώσεις για την αλλαγή του χρόνου

Τέσσερις διαφορετικές ανοιχτές εκδηλώσεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της υποδοχής του νέου έτους στην Αθήνα, σε Πλατεία Συντάγματος, Πεδίον του Άρεως, Πάρκο Τρίτση και Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Δείτε Live τις εκδηλώσεις από την Πλατεία Συντάγματος

Δείτε Live τις εκδηλώσεις από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»: