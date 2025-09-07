Βίντεο/Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Το Athens Flying Week είναι, για ακόμα μια χρονιά, εδώ. Το εντυπωσιακό event ξεκίνησε χθες, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ανατολικής Μεσογείου πραγματοποιείται, φυσικά, στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας και φιλοξενεί δεκάδες μαχητικά, ακροβατικά και μεταφορικά αεροσκάφη και τουλάχιστον 16 διεθνείς συμμετοχές.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν τα πιο σύγχρονα αεροπλάνα και ελικόπτερα, αλλά και θρύλοι του παρελθόντος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την κάμερα της «Ζούγκλας»: