Δραματικές στιγμές βιώνει η νοτιοδυτική Ιαπωνία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη (28/07) την επαρχία Κουμαμότο. Η σεισμική δόνηση, που έφτασε το ανώτατο επίπεδο 7 της ιαπωνικής κλίμακας στις περιοχές Ούκι και Χικάουα, προκάλεσε εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων, πυρκαγιές, τραυματισμούς και σοβαρές βλάβες στις υποδομές.

Japan quake damage seen from the air Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28. Visit our website for updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/9SP7bw7znq — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026

Σύμφωνα με την Αστυνομία της επαρχίας Κουμαμότο, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TBS, «αρκετοί άνθρωποι θεωρούνται νεκροί», ενώ οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των θυμάτων. Παράλληλα, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί τραυματισμένοι σε νοσοκομεία, ενώ αναφέρθηκαν τραυματισμοί και μεταξύ επιβατών σε αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας.

Japan quake damage seen from the air Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28. Visit our website for updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/9SP7bw7znq — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026

Έκρηξη και εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων σε εμπορικό κέντρο της αλυσίδας Aeon, όπου πολλοί άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί. Όπως μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο NHK, στο κτίριο σημειώθηκε έκρηξη, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κουμαμότο να επιχειρεί κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε από το Τόκιο ότι η πλήρης έκταση της καταστροφής δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, τονίζοντας:

«Έχουμε ήδη ενημερωθεί ότι υπάρχουν τραυματίες. Σε ορισμένες περιοχές έχουν σημειωθεί διακοπές ρεύματος και πυρκαγιές, ενώ έχουν επίσης υποστεί ζημιές δρόμοι και γέφυρες και έχουν καταρρεύσει κτίρια».

Η κυβέρνηση έδωσε εντολή για άμεση κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων με απόλυτη προτεραιότητα τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Ζημιές στο Κάστρο του Κουμαμότο και παράλυση στις μεταφορές

Οι εικόνες που μεταδίδονται από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Κτίρια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, μεγάλες ρωγμές εμφανίστηκαν σε κεντρικούς δρόμους και υπερυψωμένους αυτοκινητοδρόμους, ενώ εμπορευματική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε. Παράλληλα, τμήματα των ιστορικών πέτρινων τειχών του Κάστρου του Κουμαμότο κατέρρευσαν.

Περίπου 40.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, προκαλώντας προβλήματα και στις τηλεπικοινωνίες. Η εταιρεία JR Kyushu ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen, ενώ το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε τον διάδρομο προσγείωσης. Περισσότεροι από 150.000 κάτοικοι κλήθηκαν να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης, ενώ η αρχική προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου ήρθη.

Ασφαλείς οι πυρηνικοί σταθμοί – Εκκενώσεις σε βιομηχανικούς κολοσσούς

Αναφορικά με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Ιαπωνίας και ο Διεθνής Οργανμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν προκληθεί ζημιές ούτε ζητήματα ασφάλειας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι και τις λοιπές μονάδες της περιοχής.

Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, ο κολοσσός ημιαγωγών TSMC καθώς και οι εταιρείες Sony και Fujifilm προχώρησαν στην άμεση εκκένωση των εργοστασίων τους στην περιοχή, προκειμένου να διεξαχθούν έλεγχοι ασφαλείας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί τους κατοίκους για τον κίνδυνο νέων ισχυρών μετασεισμών και κατολισθήσεων τις επόμενες ημέρες, σε μια περιοχή που είχε δοκιμαστεί σκληρά και το 2016 από τους φονικούς σεισμούς που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 275 ανθρώπους.