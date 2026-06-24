Οι Αρχές του Ναγκασάκι στην Ιαπωνία, παρότρυναν τους 380.000 κατοίκους της πόλης να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους σήμερα 24 Ιουνίου, εν μέσω σφοδρών βροχοπτώσεων, εξαιτίας του κινδύνου κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Authorities in the Japanese city of Nagasaki urged all of its roughly 380,000 residents to evacuate on Wednesday amid heavy rainfall and an elevated risk of landslides, reported German Press Agency (dpa).https://t.co/a0EdvUzkkS — Sinar Daily (@sinardailymy) June 24, 2026

Κηρύχτηκε το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για όλο το νότιο τμήμα της πόλης, τόνισε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, ενώ οι αρχές παρότρυναν τους κατοίκους να αποφεύγουν περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε πως αναμένεται συνέχιση των σφοδρών βροχοπτώσεων στο νοτιοδυτικό τμήμα της νήσου Κιούσου, της κυριότερης του αρχιπελάγους, κι ότι υπάρχουν ανησυχίες για υπερχείλιση ποταμών και πλημμύρες σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Typhoon No. 7 is approaching Japan, intensifying the seasonal prolonged rains (the rainy season) and causing heavy downpours. Warnings have been issued for Kagoshima, Miyazaki, and Nagasaki.#Wheather pic.twitter.com/lrWyt2R5hQ — まこと (@hasma_makoto) June 24, 2026

Ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται υψηλός για τις νομαρχίες Φουκουόκα, Σαγκά, Ναγκασάκι και Κουμάμοτο, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται και στο μικρότερο νησί Σίκοκου.

Δυο τροπικοί κυκλώνες σχηματίζονται νότια της Ιαπωνίας, επισήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Η Ιαπωνία βρίσκεται ολοένα πιο συχνά τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με καταρρακτώδεις βροχές, που επιστήμονες αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Οι κατολισθήσεις έχουν γίνει πολύ πιο συχνές στο νησιωτικό κράτος με πολλές οροσειρές.