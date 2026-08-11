Την άμεση αναστολή της υποχρεωτικής καταχώρισης των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο και τη θέσπιση τρίμηνης μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς (ΙΣΠ).

Με επιστολή του προς τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιο Ζαμάνη, ο Πρόεδρος του ΙΣΠ, Νικόλαος Πλατανησιώτης, προειδοποιεί για σοβαρά τεχνικά κενά που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις αποζημιώσεις των γιατρών και των διαγνωστικών κέντρων.

Σοβαρά τεχνικά κενά και περιορισμένα χρονικά περιθώρια

Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς εκφράζει την έντονη ανησυχία της καθώς οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές και τα υποχρεωτικά πεδία διασύνδεσης με την πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά αναμένονται με νεότερη ανακοίνωση.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη θερινή περίοδο του Αυγούστου, που δυσχεραίνει τη διαθεσιμότητα τεχνικών ομάδων και εταιρειών λογισμικού, καθιστά το χρονικό περιθώριο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου εξαιρετικά ασφυκτικό.

Ο κίνδυνος τεχνικών αστοχιών ενδέχεται να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες περικοπές ή καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των ιατρών, ακόμη και για εξετάσεις που έχουν εκτελεστεί κανονικά.

Η πρόταση για τρίμηνη μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Για την αποφυγή δυσλειτουργιών, ο ΙΣΠ ζητά να δοθεί τρίμηνη μεταβατική περίοδος, ώστε η πλήρης σύνδεση της αποζημίωσης των εξετάσεων με την καταχώριση στο Ψηφιακό Αποθετήριο να εκκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η μεταβατική αυτή περίοδος θα επιτρέψει:

Την οριστικοποίηση και κοινοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών από την ΗΔΙΚΑ.

Την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών διασυνδέσεων στα εργαστήρια.

Τη διενέργεια εκτεταμένων δοκιμών και πιλοτικής λειτουργίας.

Τον εντοπισμό και τη διόρθωση τεχνικών σφαλμάτων.

Την πλήρη ενημέρωση και προετοιμασία των γιατρών και των εργαστηρίων.

Την προστασία των παρόχων από αδικαιολόγητες οικονομικές περικοπές.

Αίτημα για θεσμικό διάλογο και συγκρότηση ομάδας εργασίας

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς απευθύνει κάλεσμα για την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας μεταξύ της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ, του Υπουργείου Υγείας και των εκπροσώπων των ιατρικών φορέων, προτείνοντας παράλληλα τη συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας για την επίλυση των προβλημάτων πριν από την οριστική ενεργοποίηση.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΙΣΠ, Νικόλαος Πλατανησιώτης, υπογράμμισε:

«Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί αναγκαία και θετική εξέλιξη για την αναβάθμιση της Υγείας. Ωστόσο, δεν μπορεί να προχωρήσει αποτελεσματικά χωρίς τεχνική ετοιμότητα, σαφείς προδιαγραφές, επαρκή χρόνο προσαρμογής και ουσιαστικό διάλογο με τους επαγγελματίες που καλούνται να εφαρμόσουν το νέο σύστημα. Για εμάς είναι θέμα ευθύνης έναντι όλων, η ψηφιακή μετάβαση να γίνει σωστά, με ασφάλεια και χωρίς να κινδυνεύει η αποζημίωση των ιατρών και των παρόχων Υγείας».