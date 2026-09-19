Σημαντικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, γύρω από τη δράση της προφυλακισμένης γιατρού Ιωάννας Γάκα, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η εν λόγω γιατρός, τον Μάιο του 2023 συμμετείχε σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε και με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και τελούσε υπό την αιγίδα των υπουργείων Υγείας και Τουρισμού.

Κατά την έναρξη του συγκεκριμένου συνεδρίου, είχαν στείλει μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ο τότε υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, και ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας.

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα, είχε πραγματοποιήσει ομιλία, μέσω της οποίας διαφήμιζε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που διέθετε στο ιατρείο της στο Κολωνάκι, στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την εταιρία «ΕΛΙΤΟΥΡ», στην οποία πρόεδρος είναι έως και σήμερα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

Η ομιλία της Ιωάννας Γάκα, τον Μάιο του 2023, για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης…

Τον Μάιο του 2023, η Ιωάννα Γάκα ήταν ομιλήτρια στο 1ο Health Travel International Conference, στην ενότητα των εναλλακτικών θεραπειών, υπό την αιγίδα των υπουργείων Υγείας, Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Η παρουσίασή της είχε τίτλο «The Role of the Alternative Therapies».

Στο βίντεο, που ακολουθεί, η Ιωάννα Γάκα είχε αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι’ αυτό, ένα καινούργιο μηχάνημα το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού, μέσω φιλτραρίσματος του αίματος.

Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση, την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας.

Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας.

Δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλαστικά, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσοποιητικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα και εν πάση περιπτώσει ό, τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας.

Αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό και φρέσκο αίμα, απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά…»

Ακυρώθηκε η εκδήλωση ιατρικού τουρισμού, μετά τον σάλο που προκλήθηκε λόγω του θανάτου Μαζωνάκη

Σημειώνεται ότι σε λίγες ημέρες, στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026, είχε προγραμματιστεί αντίστοιχο συνέδριο ιατρικού τουρισμού από την «ΕΛΙΤΟΥΡ» στην οποία πρόεδρος είναι ο Γιώργος Πατούλης.

Η εκδήλωση αυτή ακυρώθηκε, μετά τον σάλο που προκλήθηκε λόγω του θανάτου Μαζωνάκη.

Στόχοι του forum:

Ανάδειξη της Ελλάδας ως ανταγωνιστικού προορισμού ιατρικού τουρισμού

Σύνδεση υγείας – τουρισμού – ευεξίας – θερμαλισμού

Προβολή των ιαματικών πηγών και των υποδομών wellness

Αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού

Ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και των περιφερειακών οικονομιών

Προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της υγείας & ευεξίας

Θεματικές Ενότητες:

Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα: παρόν & μέλλον

Τουρισμός Υγείας & Ευεξίας (Wellness – Spa – Thermalism)

Ιαματικές Πηγές & Θερμαλισμός

Ιατρικές υπηρεσίες, αποκατάσταση & πρόληψη

Νέες τεχνολογίες & ψηφιακές εφαρμογές στην υγεία

DMO & στρατηγική ανάπτυξης τουρισμού υγείας

Νομοθετικό πλαίσιο – πιστοποιήσεις – ποιότητα υπηρεσιών

Καλές πρακτικές & διεθνή παραδείγματα

Η αφίσα με τους ομιλητές:

Ποια είναι η «ΕΛΙΤΟΥΡ»

Ακολουθεί η αποστολή της εταιρείας, όπως αναφέρεται αναλυτικά μέσα από την ιστοσελίδα της:

«Το Ελληνικό Συμβούλιο Θεραπευτικού Τουρισμού (ELITOUR) ιδρύθηκε το 2013, με κύριο στόχο την προώθηση της Ελλάδας ως ενός δυναμικού προορισμού Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας παγκοσμίως. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως το υψηλού επιπέδου ιατρικό και επιστημονικό δυναμικό, τις εγκαταστάσεις αιχμής, την τεχνογνωσία, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, καθώς και τον πολιτισμό, την ιστορία και το φυσικό της περιβάλλον.

Στην Elitour, δεν περιοριζόμαστε απλώς στον τουρισμό υγείας. Διαμορφώνουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει αριστοτεχνικά τις ιατρικές υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης με τη συναρπαστική εμπειρία του ταξιδιού. Ας δούμε αναλυτικότερα ποιοι είμαστε και τι είναι αυτό που μας ξεχωρίζει:

Η αποστολή μας: Επαναπροσδιορίζοντας τον τουρισμό Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο

Η Elitour ηγείται με υπερηφάνεια της προσπάθειας για τη μετατροπή της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό τουρισμού υγείας. Η αποστολή μας ξεπερνά τα σύνορα, επιδιώκοντας να επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στην κορυφαία ιατρική φροντίδα και τις αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Ενωμένη ισχύς στον Τουρισμό Υγείας: Η Καρδιά της Elitour

Η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητα. Η Elitour συγκροτεί ένα δίκτυο αφοσιωμένων επαγγελματιών και φορέων που εργάζονται συλλογικά για να αναδείξουν την Ελλάδα ως τον απόλυτο κόμβο τουρισμού υγείας. Είμαστε ενωμένοι στη δεσμευσή μας για την αριστεία.

Παγκόσμιος αντίκτυπος μέσω στρατηγικού συντονισμού

Ο συντονισμός αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας μας. Η Elitour ενορχηστρώνει τις συντονισμένες προσπάθειες των μελών της με έναν σαφή στόχο: την προώθηση του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα και τη διαμόρφωση θεσμικών πολιτικών. Συνεργαζόμαστε ενεργά με υπουργεία και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής, διασφαλίζοντας μια ισχυρή φωνή για τον τουρισμό υγείας.

Διεθνής πόλος έλξης: Προσελκύοντας ταξιδιώτες υγείας στην Ελλάδα

Η Elitour διευρύνει την απήχησή της σε διεθνές επίπεδο. Μέσα από στρατηγικές πρωτοβουλίες, προσελκύουμε ταξιδιώτες που αναζητούν υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας όχι μόνο τις εξαιρετικές ιατρικές μας υπηρεσίες, αλλά και τη σαγηνευτική ομορφιά της χώρας μας. Δεν πρόκειται απλώς για μια θεραπεία, αλλά για την αρχή ενός ταξιδιού που μένει ανεξίτηλο στη μνήμη.

Μεταφορά γνώσης και ενίσχυση τεχνογνωσίας

Πέραν της προώθησης, η Elitour είναι αφοσιωμένη στην αναβάθμιση των προτύπων ποιότητας. Διευκολύνουμε τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, διασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες διαθέτουν πιστοποιήσεις και μεθοδολογίες αναγνωρισμένες παγκοσμίως. Αυτό αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την προβολή του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Δημιουργία δικτύων και αντιμετώπιση προκλήσεων

Η Elitour δεν είναι απλώς ένας οργανισμός· είναι μια κοινότητα. Καλλιεργούμε σχέσεις και συνεργασίες τόσο εντός του δικτύου μας όσο και με φορείς του εξωτερικού. Οι επιτροπές μας αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, εκπονούν μελέτες και συλλέγουν δεδομένα, διευρύνοντας συνεχώς την κατανόησή μας για τον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα.

Υποστήριξη της εκπαίδευσης για την αριστεία στον Τουρισμό Υγείας

Η εκπαίδευση είναι δύναμη. Η Elitour συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη του τουρισμού υγείας υποστηρίζοντας την εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού. Τα προγράμματά μας συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία, διασφαλίζοντας τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα.

Πρότυπα πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας

Η Elitour διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πιστοποίηση συστημάτων και υπηρεσιών στους κλάδους του τουρισμού υγείας. Η αφοσίωσή μας στην τήρηση των ισχυόντων νομοθετικών προτύπων εγγυάται σημείο αναφοράς για την ποιότητα στον κλάδο.

Στρατηγική χρηματοδότηση για μελλοντικές καινοτομίες

Η Elitour αναζητά διαρκώς νέες ευκαιρίες. Εντοπίζουμε και αξιοποιούμε ενεργά ευρωπαϊκά κονδύλια για την υποστήριξη έργων που προωθούν την προβολή, την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών στον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα.

Τι είναι ο ιατρικός τουρισμός

Με τον όρο Medical Tourism προσδιορίζεται ο ταξιδιωτικός προγραμματισμός για τη λήψη ιατρικής περίθαλψης (διαγνωστικής, θεραπευτικής ή χειρουργικής) σε άλλη χώρα.

Ο τουρισμός υγείας συναντάται και ως Health Tourism, που περιλαμβάνει τον ιατρικό – ιαματικό τουρισμό και τον Τουρισμό Ευεξίας «Wellness Tourism»: π.χ. σπα, γιόγκα, αποτοξίνωση, hermal / Spa Tourism (Thermalism): Ιαματικός / Θερμαλιστικός Τουρισμός (χρήση ιαματικών πηγών και φυσικών πόρων). Fertility / Reproductive Tourism: Αναπαραγωγικός Τουρισμός (υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης – IVF, παρένθετης μητρότητας κ.ά.).

Dental Tourism: Οδοντιατρικός Τουρισμός (π.χ. εμφυτεύματα, αισθητική οδοντιατρική).

Cosmetic / Plastic Surgery Tourism: Τουρισμός Αισθητικής / Πλαστικής Χειρουργικής. T

ransplant Tourism: Μεταμοσχευτικός Τουρισμός.

Surgical Tourism: Τουρισμός Χειρουργικών Επεμβάσεων (ορθοπεδικές, καρδιοχειρουργικές κ.ά.).