Ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή στις σορούς των δύο άτυχων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι, ρίχνοντας φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική υπηρεσία, τα μακροσκοπικά ευρήματα παραπέμπουν σε εκτεταμένη εισπνοή αιθάλης και τοξικών αερίων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Αποκλείστηκαν τα θανατηφόρα τραύματα

Κατά τον εξονυχιστικό έλεγχο των ιατροδικαστών, διαπιστώθηκε πως οι δύο πυροσβέστες δεν έφεραν θανατηφόρες εξωτερικές ή εσωτερικές κακώσεις, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο να έχασαν τη ζωή τους από πτώση ή καταπλάκωση.

Η οριστική αιτία θανάτου αναμένεται να επιβεβαιωθεί μετά την ολοκλήρωση των εξειδικευμένων εργαστηριακών ελέγχων.

Ήδη έχουν ληφθεί τα απαραίτητα δείγματα για ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα καθορίσουν τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα και άλλων ουσιών στον οργανισμό τους.