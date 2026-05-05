Συνεχίστηκε σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου στη δικαστική αίθουσα, η εκδίκαση της υπόθεσης για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, με την κατάθεση ενός εκ των τριών ιατροδικαστών που συμμετείχαν στη νεκροψία – νεκροτομή, να καταθέτει όσα διαπίστωσε, αλλά και να διατηρεί ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού.

Ο ιατροδικαστής κ. Καλόγριας περιέγραψε κατά την κατάθεση του, ευρήματα που συνδέουν τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη με πολλαπλά τραύματα, εκ των οποίων τα δύο χαρακτηρίστηκαν ως θανατηφόρα. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο ακριβής τρόπος αλλά και το μέσο από το οποίο προκλήθηκαν.

Σε σχετική ερώτηση του συνηγόρου της οικογένειας Βαλυράκη, του Νίκου Κωνσταντόπουλου, «αν τα χτυπήματα που διαπιστώθηκαν στο σώμα του πρώην υπουργού είναι συμβατά με πλήγματα από προπέλα», ο ιατροδικαστής κ. Καλόγριας, απάντησε ότι «είναι εκτός του γνωστικού μου πεδίου».

Ακολούθως, συνεχίζοντας την κατάθεση του επισήμανε: «Δεν έχω αποκλείσει την πλήξη, δηλαδή να έχει δεχτεί χτύπημα. Δεν ξέρω αν στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει πληγεί από ένα όργανο. Δεν μπορώ να αποκλείσω το κοντάρι για τις εκχυμώσεις. Υπήρχε κίνηση, δεν ήταν ακίνητος όταν τα δέχθηκε. Βρέθηκε στο νερό με χτυπήματα και για αυτό είδαμε ότι είχε εισροφήσει νερό. Δεν ξέρω αν τα χτυπήματα έγιναν στη στεριά ή στη θάλασσα».

Ωστόσο διευκρίνισε πως δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί αν τα τραύματα προκλήθηκαν από συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με τις καταθέσεις των άλλων δύο ιατροδικαστών, οι οποίοι απουσίαζαν έχοντας λάβει αναρρωτική άδεια.

Στο δικαστήριο ήταν παρούσα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος της οικογένειας Βαλυράκη.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 9:30 π.μ., στο Κτήριο 9, Αίθουσα 14.