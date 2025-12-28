Το μεσημέρι της Κυριακής, όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή της Πέτρας Σελί στα Χανιά.

Συναγερμός σήμανε σε ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο.

Πιο συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο βρέθηκε σε γκρεμό 70 περίπου μέτρων, με τους άνδρες της Πυροσβεστικής να επιχειρούν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι χωρίς τις αισθήσεις του.

Είναι άγνωστο μέχρι στιγμής το τι συνέβη στον 65χρονο και έχασε τον έλεγχο του οχήματος του με αποτέλεσμα να βρεθεί στον γκρεμό.

Για την ανάσυρση του κινητοποιήθηκαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 15 άνδρες καθώς και ένα τμήμα της ΕΜΟΔΕ.

Πηγή: Patris