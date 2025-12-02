Μαθητές και μαθήτριες του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, υψώνουν μια δυνατή φωνή ενάντια στην οπλοκατοχή και τη βία, μέσα από την ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Ζήτημα Τιμής».

Στο βίντεο παρακολουθούμε δύο παιδιά να λογομαχούν και να ετοιμάζονται να λύσουν τις διαφορές τους με όπλα. Τη στιγμή εκείνη, ένα κορίτσι παρεμβαίνει αποφασιστικά και τους σταματά, υπενθυμίζοντας πως η πραγματική δύναμη βρίσκεται στο «όχι» στη βία.

Τα πλάνα όπου οι μαθητές μιλούν απευθείας στην κάμερα για το τι σημαίνει για εκείνους η Κρήτη, είναι συγκλονιστικά και συγκινούν. Αναφέρονται σε όσα αγαπούν στο νησί: την ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση, τους ανθρώπους, τα γλέντια και τις χαρές.

Με ένα δυνατό μήνυμα καταλήγουν:

«Κρήτη δεν είναι τα όπλα• είναι τα χέρια που ανοίγουν για να καλωσορίσουν».