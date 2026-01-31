Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη από την Πολιτική Προστασία στους κατοίκους Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων.

«Λόγω των έντονων καιρικών φαινομέων που αναμένονται στις περιφερειακές ενότητες Αχαϊας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής (1/2). Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα από το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Αχαΐας #Ηλείας #Ζακύνθου & #Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Λίγο αργότερα εστάλη αντίστοιχο μήνυμα και στους κατοίκους της Πελοποννήσου:

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».