Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Αρκαδίας, της Αργολίδας, της Κορινθίας, της Μεσσηνίας και της Λακωνίας λόγω της κακοκαιρίας.

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες συνιστά στους κατοίκους των νομών αυτών, η Πολιτική Προστασία, καθώς από το πρωί της Τετάρτης έως και το απόγευμα της Πέμπτης αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Δείτε τις αναρτήσεις του 112 στο Χ:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Μεσσηνίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026