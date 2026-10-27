Έκτακτο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Σποράδων και Εύβοιας, ενόψει της εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ειδοποίηση, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Λόγω της κατά τόπους ιδιαίτερα μεγάλης έντασης των φαινομένων, οι πολίτες καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας και των Αρχών, λαμβάνοντας άμεσα προληπτικά μέτρα.

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές προγνώσεις κάνουν λόγο για σημαντικά ύψη υετού, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει δυσχέρειες στο οδικό δίκτυο των πληττόμενων περιοχών.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Rainfalls and thunderstorms, locally strong, will occur in the Regional Unit of #Evia throught Wednesday 28/10

‼️ Limit your movements to the absolutely necessary

‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/NWdFCf1eQN @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 27, 2026

🆘 Rainfalls and thunderstorms, locally strong, will occur in the Regional Units of #Magnesia and #Sporades throught Wednesday 28/10

‼️Limit your movements to the absolutely necessary

‼️Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 27, 2026