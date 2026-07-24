Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι Αρχές για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Η σοβαρή επιδείνωση του καιρού αναμένεται να διαρκέσει από σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου 2026, με την έκδοση «πορτοκαλί» και «κόκκινων» προειδοποιήσεων για αρκετές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Ειδικότερα, προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη στους κατοίκους της Φθιώτιδας, της Λάρισας, της Μαγνησίας, της Εύβοιας, των Σποράδων και της Σκύρου, καλώντας τους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες λόγω της εκδήλωσης έντονων φαινομένων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα της ΕΜΥ αλλά και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, κύρια γνωρίσματα της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από:

Τοπικά θυελλώδεις ανέμους (μπουρίνια)

Υψηλή συχνότητα κεραυνικής δραστηριότητας

Πιθανές χαλαζοπτώσεις σε διάφορα τμήματα της επικράτειας

σε διάφορα τμήματα της επικράτειας Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία επανέρχεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα

Τι αναφέρει το μήνυμα του 112

Η προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας αφορά την εκδήλωση έντονων και επικίνδυνων φαινομένων στις επηρεαζόμενες περιοχές, απευθύνοντας παράλληλα ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες:

Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των καιρικών φαινομένων .

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και των σωμάτων ασφαλείας .

Μην διασχίζετε χειμάρρους και ρέματα (πεζοί ή με οχήματα) για κανέναν λόγο .

Μέτρα προστασίας από τα έντονα φαινόμενα:

Οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους, να βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια έξω από τις κατοικίες τους είναι καθαρά και να αποφεύγουν την παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα ή μεταλλικές κατασκευές κατά τη διάρκεια έξαρσης της κεραυνικής δραστηριότητας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Λάρισας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στις Π. Ε. #Μαγνησίας και #Σποράδων από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026