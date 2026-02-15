Ενημερωτικό μήνυμα μέσω «112» εστάλη στους κατοίκους της Χίου, λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

Η εικόνα που παρουσίασε το μεσημέρι της Κυριακής το παραλιακό μέτωπο της πόλης ήταν πρωτοφανής. Όλος ο παραλιακός δρόμος στον Βροντάδο, από το ύψος της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητρόπολης μέχρι και το Τάγμα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, αφού το οδόστρωμα έχει γεμίσει με πέτρες από τη θάλασσα και φύκια.

Η θάλασσα βγήκε κυριολεκτικά έξω από το Λιμάνι, με την Προκυμαία να γίνεται ένα με το υγρό στοιχείο και τα κύματα να φθάνουν μέχρι την Οδό Ροδοκανάκη, ακόμη και μέσα από τους αγωγούς των ομβρίων υδάτων.

Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση μπροστά από το Ξενοδοχείο Χανδρής, όπου το Λιμεναρχείο Χίου προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας από την Οδό Κοκκάλη (η οποία επίσης πλημμύρισε), καθώς τα κύματα κατέκλυσαν τον περιβάλλοντα χώρο. Εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε και από το ύψος του ΝΟΧ, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Ενώσεως και ειδικά στην περιοχή του αεροδρομίου, όπου δεκάδες Ι.Χ. τα οποία είχαν σταθμεύσει κατά μήκος του δρόμου βρέθηκαν έρμαια των κυμάτων.

Τα οχήματα καταστρέφονται μέσα σε φύκια και βότσαλα, καθώς η θαλασσοταραχή έφερε τη θάλασσα κυριολεκτικά στη στεριά. Η δε μανία των κυμάτων ήταν τέτοια, που ξεριζώθηκαν ακόμα και δέντρα που βρίσκονταν δίπλα στη θάλασσα.

