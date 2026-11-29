Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη στην Αττική στις 14:05 της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει τη χώρα.

Η προειδοποίηση αφορά την Περιφέρεια Αττικής, με χρονικό ορίζοντα από τις επόμενες ώρες της Κυριακής έως και ολόκληρη τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Η Πολιτική Προστασία ζητά από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τις συστάσεις αυτοπροστασίας.

Το μήνυμα αναφέρει:

«Πολιτική Προστασία 29-11-2026 14:05. Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφέρεια Αττικής από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».