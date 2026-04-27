Σοκ προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο από τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου καταγράφονται οι ήχοι από σπασμένα τζάμια και καθρέφτες αυτοκινήτων, καθώς και οι κραυγές του 29χρονου Παλαιστίνιου στα αραβικά, την ώρα που προκαλούσε εκτεταμένες καταστροφές, σε περίπου 30 αυτοκίνητα, στην περιοχή.

Είναι σχεδόν προφανές για οποιονδήποτε ακούσει το βίντεο ότι ο 29χρονος Παλαιστίνιος, βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ, φωνάζοντας ακατάληπτες εκφράσεις στα Αραβικά, με βραχνή φωνή έτοιμη να «σβήσει» κάποιες στιγμές, ενώ στο δεύτερο βίντεο που ακολουθεί, προς το τέλος, ακούγεται να προσφωνεί το όνομα του Αλλάχ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας, σήμερα (27/4) τα ξημερώματα, κινούνταν πεζός και κρατώντας ένα ξύλινο ρόπαλο, επιτέθηκε σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ δεν δίσταζε να τα χτυπά και με γροθιές, κλωτσιές και κουτουλιές.

Σοκαριστικές είναι και οι πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες χτυπούσε με μπουνιές το κεφάλι του, γεγονός που επιβεβαιώνει την «ιδιαίτερη» και επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Λίγο μετά τις 02:30 τη νύχτα, το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για το περιστατικό, με αναφορές για άτομο σε κατάσταση αμόκ που προκαλεί ζημιές στις οδούς Αχαρνών, Αλκιβιάδου και Μαγνησίας.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον δράστη, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράβαση του νόμου περί όπλων και της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέμενε νόμιμα στη χώρα, αφού δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα.