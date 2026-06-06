Σε μια ιδιαίτερα βαρυσήμαντη και σοβαρή δημόσια καταγγελία προχώρησε ο δημοσιογράφος και επικεφαλής της ενημερωτικής ιστοσελίδας eviazoom.gr, Μιχάλης Τσοκάνης, φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας συνθήκες έντονης πίεσης και δίωξης που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση του λειτουργήματός του.

Πιο συγκεκριμένα μιλώντας στη Ζούγκλα, ο δημοσιογράφος περιέγραψε μια κατάσταση διαρκούς και ολομέτωπης επίθεσης που δέχεται τον τελευταίο χρόνο από κέντρα της τοπικής εξουσίας.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει, έχει στηθεί ένας μηχανισμός με τη συμμετοχή τοπικών αστυνομικών, δικαστικών λειτουργών, αλλά και στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν ως κοινό στόχο την επαγγελματική και προσωπική του εξόντωση.

Ο λόγος για αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια εξοστρακισμού του βρίσκεται, όπως εξηγεί ο ίδιος, στο πλούσιο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις που έχει πραγματοποιήσει μέσα από την ιστοσελίδα του.

Τα δημοσιεύματα αυτά έχουν αγγίξει ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν τη διαφθορά στους κόλπους των Δήμων της περιοχής, τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στην τοπική πολεοδομία, καθώς και φαινόμενα σήψης στις ντόπιες δικαστικές και αστυνομικές Αρχές. Μάλιστα στην προσπάθεια εξόντωσής του, όπως υποστηρίζει, συμπεριλαμβάνεται και η Δήμαρχος της Χαλκίδας.

Η δημοσιοποίηση αυτών των υποθέσεων φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση των εμπλεκομένων, οι οποίοι, κατά την καταγγελία, απάντησαν με έναν πρωτοφανή δικαστικό «πόλεμο», ενδεικτικό του οποίου είναι το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος βρέθηκε να δικάζεται για επτά διαφορετικές υποθέσεις μέσα στην ίδια ημέρα.

Ο Μιχάλης Τσοκάνης ξεκαθαρίζει ότι οι προσπάθειες να καμφθεί η αντίστασή του και να φιμωθεί η φωνή του δεν περιορίζονται μόνο στο επίπεδο των εκδικητικών αγωγών και των μηνύσεων.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται εναντίον του έχουν επεκταθεί και στον ψηφιακό χώρο, καθώς καταγράφονται συστηματικές απόπειρες σαμποτάζ και καταστροφής του μέσου του, μέσα από το χακάρισμα των επίσημων λογαριασμών της ιστοσελίδας του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η καταγγελία αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ελευθερία του Τύπου και την προστασία των δημοσιογράφων στην επαρχία, όταν αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με τοπικά οργανωμένα συμφέροντα. Ο Μιχάλης Τσοκάνης μιλά επίσης και για τοπικούς δημοσιογράφους εκβιαστές που υπάρχουν στην επαρχία.

Ακούστε όλα όσα είπε στη Ζούγκλα: