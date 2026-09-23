Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ιερά Οδό καταγράφηκαν το πρωινό της Τετάρτης 23/09 καθώς ένα φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο, στην περιοχή του Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσχέρειες στην κίνηση των οχημάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, αρχικά διεκόπη η κυκλοφορία στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Νάξου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού.

Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μαρκόνι, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού.

Ωστόσο, ο δρόμος λίγο πριν τις 08:00 το πρωί άνοιξε με την κίνηση των οχημάτων να έχει πλέον κανονική ροή.