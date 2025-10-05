Τις στιγμές φρίκης που έζησε στην Ιερά οδό, όταν του επιτέθηκε 0 25χρονος διανομέας την περασμένη Παρασκευή, περιγράφει ο οδηγός που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Μιλώντας στο MEGA, ο οδηγός περιγράφει λεπτό προς λεπτό το πως ξεκίνησαν όλα, ενώ ο ίδιος τονίζει ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά και σωματικά με όλα όσα συνέβησαν.

«Από ένα STOP έγινε όλη η φασαρία», αναφέρει και συνεχίζει: «Βγήκα εγώ. Έβγαλα τη μούρη του αμαξιού από το STOP πιο μπροστά στον δρόμο και το μηχανάκι ερχόταν στην Ιερά Οδό».

Εγώ έβγαινα από την Ελλησπόντου. STOP είχα εγώ. Όμως έβγαλα τη μούρη πιο μπροστά και το μηχανάκι ήρθε δίπλα μου και μου λέει: «Φίλε STOP δεν έχεις;» Εγώ του είπα: «Και εσύ, φίλε, φρένα δεν έχεις;». Και έτσι μετά ξεκίνησε ο καυγάς, με φωνές και βρισιές, γιατί εγώ έτσι, εσύ έτσι.

Περιγράφει τον δράστη ως έναν άνθρωπο με «κρύο αίμα» και αναφέρει πως του επιτέθηκε με το κατσαβίδι τρεις φορές.

Το θύμα της επίθεσης αναφέρει ότι το μάτι του δεν είναι σε καλή κατάσταση. «Γιατί το γλύτωσα στο χιλιοστό του χιλιοστού, μου είπε ο γιατρός. Δηλαδή για ένα χιλιοστό. Για ένα χιλιοστό του χιλιοστού γλύτωσα το μάτι μου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» πως ο δράστης κατέβηκε από το μηχανάκι του και ήρθε κατευθείαν προς το μέρος του, για να του επιτεθεί με αυτόν τον φριχτό τρόπο.

Συνέχισε λέγοντας πως ο νεαρός διανομέας, «έκανε πιο κάτω δεξιά, για να κατέβει από το μηχανάκι, για να ‘ρθει στο αμάξι, για να πλακωθούμε, δεν ξέρω τι σκεπτικό είχε. Ανέβηκε ξανά στη μηχανή και έφυγε. Και πήγε απέναντι σε ένα καφέ. Κατέβασε το κουτί που είχε της … που ήταν ντελιβεράς και μετά εγώ έφυγα. Ήμουν στο φανάρι Ιεράς Οδού και Λεωφόρο Κηφισού, για να μην ανάψει το φανάρι πράσινο, για να φύγω. Ενώ αυτός ήρθε ανάποδα στην Ιερά οδό και ήρθε μπροστά στο αμάξι μου. Κατέβηκε από το μηχανάκι και ήρθε. Δεν το κατάλαβα εγώ ότι είχε κατσαβίδι στο χέρι. Και ήρθε στο αμάξι δίπλα και μου κάρφωσε τρία κατσαβίδια. Δύο στο μάτι και ένα από τη μύτη και πέρασε μέσα στο μάτι».

Όπως λέει ο οδηγός ο 25χρονος «έβριζε, έλεγε κάτι, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ήρθε στα γρήγορα, ήρθε μπαμ μπαμ. Το σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι. Κατευθείαν μου το κάρφωσε στα μάτια και στη μύτη»

Ο ίδιος θα παραμείνει στο νοσοκομείο για έχει κάταγμα στο διάφραγμα, στη μύτη μέσα που πέρασε το κατσαβίδι και έχω κάνει και ράμματα στη μύτη και στα μάτια, ενώ είναι κρίσιμη η κατάσταση για το ένα του μάτι.

Με ενέργειες του δικηγόρου του θύματος, Σπύρο Δημητρίου, άλλαξε το κατηγορητήριο σε βάρος του δράστη και από πλημμέλημα έγινε σε κακούργημα με τον κ. Δημητρίου να υπογραμμίζει:

«Η Αστυνομία προσπαθώ να καταλάβω τον λόγο που σε αυτόν τον άνθρωπο διαβιβάζει στον Εισαγγελέα ένα απλό πλημμεληματάκι».