Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Στη σύλληψη πατέρα και γιου προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές στην Ιεράπετρα της Κρήτης. Συγκεκριμένα, άνδρες του Λιμενικού Σώματος χθες (29/10), επισκέφτηκαν αλιευτικό σκάφος που βρισκόταν στο αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας, για να διεξάγουν τυπικό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, εκεί βρισκόταν ένας 71χρονος ιδιοκτήτης ενός σκάφους, όπου έκανε εργασίες. Ο ηλικιωμένος άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο, φωνάζοντας και απειλώντας τους λιμενικούς. Στη συνέχεια πήγε στο λιμεναρχείο, όπου αφού απείλησε και τον προϊστάμενο έφυγε.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη από στελέχη του Α.Τ. Ιεράπετρας. Μετά από τη σύλληψή του, ο 40χρονος γιος του μαινόμενος πήγε στο λιμεναρχείο, άρχισε να φωνάζει και να απειλεί τους λιμενικούς με αποτέλεσμα να συλληφθεί και εκείνος.

Διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Πηγή: Creta Post