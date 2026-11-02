Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρίσκεται ο Δήμος Ιεράπετρας, καθώς οι διαδοχικές αφίξεις προσφύγων και μεταναστών πιέζουν ασφυκτικά τις διαθέσιμες υποδομές και τις δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Την κατάσταση περιέγραψε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, ο οποίος έκανε λόγο για έντονο αίσθημα «απογοήτευσης και εγκατάλειψης» από την πλευρά του κράτους.

Διαδοχικές αφίξεις στην Ιεράπετρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, 67 μετανάστες που εντοπίστηκαν στην Αγία Φωτιά μεταφέρονται προς την πρώην ΑΓΡΕΞ, η οποία χρησιμοποιείται ως προσωρινός χώρος συγκέντρωσης και φιλοξενίας.

Την ίδια ώρα, περίπου 100 άνθρωποι παραμένουν από το βράδυ της Κυριακής στο Μικρονήσι, κοντά στη νήσο Χρυσή, περιμένοντας την επιχείρηση του Λιμενικού για τη μεταφορά τους στην Ιεράπετρα.

Παράλληλα, εμπορικό πλοίο που περισυνέλεξε περίπου 50 έως 60 άτομα στη θαλάσσια περιοχή κατευθύνεται προς το λιμάνι της πόλης.

Οι Αρχές έχουν ενημερωθεί επίσης για δύο ακόμη λέμβους, στις οποίες επιβαίνει άγνωστος μέχρι στιγμής αριθμός ανθρώπων και οι οποίες κινούνται νότια της Κρήτης με κατεύθυνση προς την Ιεράπετρα.

Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν έως τώρα, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που μπορεί να συγκεντρωθούν στην πρώην ΑΓΡΕΞ ενδέχεται να ξεπεράσει τους 630 μέσα στην ημέρα, χωρίς σε αυτόν τον αριθμό να υπολογίζονται όσοι επιβαίνουν στις δύο λέμβους που βρίσκονται ακόμη εν πλω.

Πρόσθετη πίεση από την επιδείνωση του καιρού

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού.

Για το βράδυ προβλέπονται καταιγίδες, ενώ την Τρίτη αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις, γεγονός που προκαλεί ανησυχία τόσο για τις συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας όσο και για ενδεχόμενα νέα περιστατικά διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Οι αυξημένες ανάγκες για σίτιση, στέγαση και βασική φροντίδα συμπίπτουν έτσι με μία περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν παράλληλα νέες αφίξεις.

«Η κατάσταση ξεπερνά τις δυνατότητες του Δήμου»

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, ο όγκος των αφίξεων έχει φτάσει πλέον σε σημείο που ξεπερνά τις δυνατότητες του Δήμου Ιεράπετρας.

Η συνεχής αύξηση του αριθμού των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στην περιοχή επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της κρατικής συνδρομής, τόσο για την άμεση κάλυψη των βασικών αναγκών όσο και για τη διαχείριση μιας κατάστασης που μεταβάλλεται από ώρα σε ώρα.

Η τοπική αυτοδιοίκηση ζητά ουσιαστικότερη υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση, καθώς οι υπάρχουσες υποδομές και τα διαθέσιμα μέσα δοκιμάζονται πλέον στα όριά τους.