Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ιεράπετρα της Κρήτης, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, όταν οι γονείς εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 21χρονο γιο τους, στην είσοδο του υπνοδωματίου του. Σοκαρισμένοι οι δύο γονείς ειδοποίησαν άμεσα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον νεαρό άνδρα στη ζωή.

Ο άτυχος νέος δεν είχε προβλήματα υγείας και ο θάνατός του καταγράφηκε ως αιφνίδιος. «Φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου του θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, μετά τη νεκροψία- νεκροτομή στην οποία θα υποβληθεί η σορός του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο οι Αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.