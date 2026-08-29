Μπροστά σε ένα τραγικό θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικές αρχές της Ιεράπετρας, όταν κλήθηκαν να ερευνήσουν ένα σπίτι από το οποίο αναδυόταν ανυπόφορη δυσοσμία, ανακαλύπτοντας τη σορό ενός άνδρα σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το neakriti.gr, η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε μετά από αναφορές περιοίκων για έντονη άσχημη μυρωδιά σε κατοικία ενός άνδρα ξένης καταγωγής, η οποία βρίσκεται βόρεια της πόλης, στην περιοχή ανάμεσα στην Καλλιθέα και τις Εργατικές Κατοικίες. Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό.

Εκεί, αντίκρισαν νεκρό τον ένοικο, ηλικίας περίπου 50 ετών. Από την εικόνα της σορού, εκτιμάται ότι ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετές ημέρες πριν την ανεύρεσή του.

Ο άτυχος άνδρας, βουλγαρικής υπηκοότητας, διέμενε μόνιμα στην Ιεράπετρα τα τελευταία χρόνια. Ζούσε μόνος του σε ένα σπίτι που, όπως διαπιστώθηκε από τις Αρχές, βρισκόταν σε τραγική κατάσταση από άποψη υγιεινής. Οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς ο 50χρονος ήταν χρόνιος αλκοολικός και αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Μάλιστα, εξαιτίας κίρρωσης του ήπατος, είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Φως στα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του 50χρονου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έρευνα. Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων.