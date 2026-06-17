Σοβαρά τραυματίστηκε σε χωριό της Λάρισας ένας ιερέας, ο οποίος έπεσε από την σκεπή του ναού.

Συγκεκριμένα, ο 64χρονος Ιερέας -όπως γράφει το onlarissa.gr είχε ανέβει στη σκεπή του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής στον Βρυότοπο, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής.

Ωστόσο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο ιερέας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα στον αυχένα, στη θωρακική περιοχή και στα άκρα του.

Νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.