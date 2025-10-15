Ιερέας της Καβάλας καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης σε κάθειρξη οκτώ ετών για απάτη, καθώς υπεξαίρεσε από ηλικιωμένο 260.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το kavalawebnews.gr, ο ιερέας φέρεται να υπεξαίρεσε 260.000 ευρώ από 75χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς είχε εγκαταλείψει την οικογένειά του και ζήτησε παρηγοριά στην εκκλησία.

Η υπόθεση ξεκίνησε να εκτυλίσσεται το 2020 στην Καβάλα. Ο ιερέας εκμεταλλευόμενος την κακή ψυχολογική κατάσταση του 75χρονου, τον έπεισε αρχικά να μετακομίσει στο σπίτι του στο Παληό Καβάλας, για να τον φροντίζει όπως του είπε και στη συνέχεια τον έπεισε να τον κάνει συνδικαιούχο και διαχειριστή στους λογαριασμούς του. Ο ιερέας άρχισε να αφαιρεί χρήματα από τους λογαριασμούς και ως τις αρχές Αυγούστου του 2021, μετέφερε 174.638,87 ευρώ σε ατομικούς λογαριασμούς του, «σήκωσε» 77.000 ευρώ από το ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικών καρτών και έκανε αγορές συνολικής αξίας 7.945,73 ευρώ.

Όταν ο 75χρονος κατάλαβε ότι ο ιερέας του είχε αρπάξει όλες τις οικονομίες, στις 11 Αυγούστου 2021, του ζήτησε να του δώσει τις 40.000 ευρώ για να τις φυλάξει στο συρτάρι του. Ο ιερέας του έδωσε τα χρήματα και την επόμενη μέρα, ο ηλικιωμένος μαζί με άλλα δύο άτομα μάζεψαν τα πράγματα και έφυγαν από το σπίτι. Στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση για απάτη και υπεξαίρεση.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο ηλικιωμένος γνώρισε τον ιερέα στο παρεκκλήσι της εκκλησίας που λειτουργούσε, τον Αύγουστο του 2020. Ο ιερέας τον έπεισε να μετακομίσει στο σπίτι του για να τον φροντίζει και κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, με αποτέλεσμα τελικά να του «αδειάσει» τους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος του θύματος, Σταύρος Γεωργίου, δήλωσε πως ο 75χρονος εμπιστεύτηκε τον ιερέα γιατί ήταν άνθρωπος του Θεού: «Ο ιερέας του είπε ότι θα του αποδώσει περισσότερα από ό,τι οι τράπεζες, ενώ με τα λεφτά του καταγγέλλοντος έκανε ανακαίνιση του σπιτιού του».

Ο κατηγορούμενος, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι φρόντιζε τον ηλικιωμένο, λέγοντας ότι μοναδικός σκοπός του ήταν να τον βοηθήσει να «ανέβει» ψυχολογικά. Υποστήριξε επίσης ότι ο ηλικιωμένος ζήτησε από τον ιερέα να κάνει ανάληψη 230.000 ευρώ από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς για να τα προσφέρει στον ίδιο και την οικογένειά του, επειδή όπως είπε, ήταν οι μόνοι άνθρωποι που του συμπαραστάθηκαν.

Το Δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του ιερέα και τον καταδίκασε σε κάθειρξη οκτώ ετών. Ωστόσο, ο ιερέας δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο έδωσε αναστολή στην εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το Εφετείο.