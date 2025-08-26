Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, πραγματοποιήθηκε χθες στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η μεγάλη συναυλία με τίτλο «Τα τραγούδια μας», στο πλαίσιο της 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ορθοδόξων Νέων.

Η Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ» παρουσίασε πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή του Γιάννη Διονυσίου και της Σοφίας Μάνου, οι οποίοι ερμήνευσαν αγαπημένα τραγούδια και συγκίνησαν το κοινό.

Τη μουσική διεύθυνση της Ορχήστρας και τις ενορχηστρώσεις είχε ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης είχε ο Γεώργιος Δεμελής.

Συμμετείχε η Μικτή Νεανική Χορωδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Κλαύδιου Βουτσίνου και την καλλιτεχνική διεύθυνση του π. Σωτηρίου Κουτσούρη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος απηύθυνε πατρικό χαιρετισμό προς τους νέους, τονίζοντας τη σημασία της μουσικής ως γέφυρα επικοινωνίας, χαράς και ελπίδας.

Εξέφρασε μάλιστα τη χαρά του για την παρουσία τόσων νέων ανθρώπων στην εκδήλωση και υπογράμμισε ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί μια ζωντανή μαρτυρία ενότητας, δημιουργικότητας και πολιτισμού.

Με συγκίνηση τόνισε: «Η ελπίδα της Εκκλησίας είναι γραμμένη στα πρόσωπα των νέων», ενώ παράλληλα, ανέφερε «με την καρδιά των νέων η Εκκλησία μένει πάντα νέα».

Τέλος, ευχαρίστησε όλους όσοι κοπίασαν για αυτή τη συνάντηση και ευχήθηκε να γίνουν και άλλες παρόμοιες συναντήσεις, οι οποίες θα κρατήσουν τους νέους κοντά στην Εκκλησία.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν οι μητροπολίτες Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος, ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης και η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος, Ρίτα Μωραϊτάκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την στήριξη της ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ και του περιοδικού «Απαρχή».