Η Ελληνική Αντιπροσωπεία για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός βρίσκεται στο Ισραήλ από τις 09:00 το πρωί, με τα μέτρα στους Άγιους Τόπους να είναι δρακόντεια λόγω του τεταμένου κλίματος στην Μέση Ανατολή.

Η Τελετής Αφής θα πραγματοποιηθεί στη 13:00 το μεσημέρι στον Ναό της Αναστάσεως, στην Ιερουσαλήμ.

Στην αποστολή για λόγους ασφαλείας συμμετέχουν τρία μόνο άτομα. Πιο συγκεκριμένα, το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Από το Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το Άγιο Φως.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, το Άγιο Φως αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30-19:00. Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια και η «Ζούγκλα» θα μεταδώσει σε live εικόνα.

Οι πτήσεις έχουν ως εξής:

Αθήνα – Ζάκυνθος: ΟΑ 052, 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Α3 126, 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα: Α3 166, 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος: ΟΑ 3000 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:15

Αθήνα – Λήμνος: Α3 266, 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος: ΟΑ 3004 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:30

Σάμος – Κως: ΟΑ 3004, 20:50 – 21:30

Αθήνα – Χίος: Α3 278, 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα: Α3 154, 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος: ΟΑ 3002 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:40

Βόλος – Κεφαλονιά: ΟΑ 3002, 21:00 – 21:50

Με ειδική πτήση της Aegean θα φτάσει το Άγιο φως στην Κύπρο

Η Aegean θα πραγματοποιήσει ειδική πτήση από τα Ιεροσόλυμα ως την Κύπρο, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, μεταφέροντας το Άγιο Φως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, η άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας από το Τελ Αβίβ αναμένεται στις 17:00 συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο που θα μεριμνήσουν για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες.