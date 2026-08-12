Με απόλυτη επιτυχία και με την Ελληνική Αστυνομία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ολοκληρώθηκε η διεθνής αστυνομική επιχείρηση «AERIAL CASH ROUTES», η οποία έβαλε στο μικροσκόπιο τη μεταφορά αδήλωτων μετρητών που σχετίζονται με εγκληματικά δίκτυα.

Η δράση, που έλαβε χώρα από τις 27 έως τις 30 Ιουλίου στον Διεθνή Αερολιμένα «Adolfo Suárez Madrid-Barajas» της Μαδρίτης, στόχευε στον εντοπισμό ταξιδιωτών που επιχειρούσαν να βγάλουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγάλα χρηματικά ποσά.

Το προφίλ της επιχείρησης

Η ΕΛ.ΑΣ., μέσω του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας (της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος), ανέλαβε ηγετικό ρόλο στον συντονισμό της επιχείρησης, από κοινού με την κεντρική μονάδα εγκληματολογικών ερευνών (Central Criminal Intelligence Unit) της ισπανικής Guardia Civil.

Στο «κυνήγι» του παράνομου χρήματος συμμετείχαν ενεργά αστυνομικές Αρχές από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, καθώς και εκπρόσωποι της EUROPOL και της FRONTEX.

Οι εντατικοί έλεγχοι στο αεροδρόμιο της ισπανικής πρωτεύουσας επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό ποσών που ξεπερνούσαν τα 10.000 ευρώ, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί προηγουμένως στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, όπως ορίζει η νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, οι Aρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν αδήλωτα μετρητά συνολικού ύψους 21.285 ευρώ.

Χρήματα κρυμμένα σε παιδικά ρούχα και τρόφιμα

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις που αντιμετώπισαν τα κλιμάκια ελέγχου αφορούσε έναν επιβάτη με προορισμό την Κίνα. Ο ταξιδιώτης, ο οποίος συνοδευόταν από ένα ανήλικο παιδί, είχε παραδώσει προς φόρτωση τρεις ογκώδεις βαλίτσες.

Κατά τον εξονυχιστικό έλεγχο των αποσκευών, οι αστυνομικοί εντόπισαν χρηματικά ποσά επιμελώς κρυμμένα μέσα σε συσκευασίες τροφίμων, αλλά και ανάμεσα στα προσωπικά είδη του ανηλίκου. Τα χρήματα κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ σε βάρος του επιβάτη κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

Το δόγμα «Follow the Money»

Η επιχείρηση «AERIAL CASH ROUTES» δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης EMPACT 2026-2027. Αφορά άμεσα την προτεραιότητα αντιμετώπισης των πλέον απειλητικών εγκληματικών δικτύων (MTCN&I), όπου η Ελλάδα κατέχει τη θέση του συνοδηγού (Co-Driver).

Παράλληλα, αποτελεί κομμάτι της στοχευμένης δράσης «Tracking Dirty Money: The role of MTCN&I in Global Laundering Schemes». Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της ΕΛ.ΑΣ. έχει τον ρόλο του συντονιστή (Action Leader), σε στενή συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. (ARO GREECE).

Η φιλοσοφία των ερευνών βασίζεται στον κανόνα «ακολούθησε το χρήμα» (follow the money). Οι διωκτικές αρχές πλέον δεν σταματούν στη σύλληψη των μελών μιας εγκληματικής οργάνωσης, αλλά ιχνηλατούν τη διαδρομή των παράνομων εσόδων. Η κατάσχεση και η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων αποτελούν το ισχυρότερο όπλο για την οικονομική «ασφυξία» των καρτέλ, αποτρέποντάς τα από το να χρηματοδοτήσουν νέες εγκληματικές πράξεις ή να νομιμοποιήσουν τα κέρδη τους στην πραγματική οικονομία.