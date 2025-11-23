Πριν από λίγη ώρα σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα ώρα στην Εγνατία οδό, στο ρεύμα από Ηγουμενίτσα προς Γιάννενα.

Αγροτικό φορτηγάκι συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Άμεσα έφτασαν στο σημείο η Τροχαία και συνεργείο της Εγνατίας Οδού για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τον έλεγχο της ασφάλειας του δρόμου.

Δείτε το βίντεο:

Από το ατύχημα δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ οι ζημιές περιορίζονται στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Οι αρχές να εξετάζουν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Πηγή: Thespro