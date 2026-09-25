Αποκλείστηκε εκτάκτως ο δρόμος προς το Δρέπανο στην Ηγουμενίτσα, λόγω ενός σοβαρού περιστατικού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή επικρατεί μια έντονη οσμή υγραερίου ενώ υπάρχουν ενδείξεις για διαρροή, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές Αρχές να έχουν αποκλείσει το σημείο.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος του γηπέδου έως τη διασταύρωση με τις Εργατικές Κατοικίες, ώστε να μην προσεγγίζουν πολίτες.

Στο σημείο βρίσκεται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία πραγματοποιεί έλεγχο για τον εντοπισμό της πηγής της διαρροής και την αντιμετώπιση του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκεται κοντά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Πηγή: Thespro