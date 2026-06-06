Επίθεση σε βάρος ανήλικου κοριτσιού σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

Ο φερόμενος ως δράστης είχε συλληφθεί πριν από 48 ώρες, για παρόμοιο αδίκημα.

Το χρονικό της νέας επίθεσης στην πλατεία της πόλης

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, το σημερινό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κοντινή απόσταση από την κεντρική πλατεία της Ηγουμενίτσας. Ο άνδρας προσέγγισε την ανήλικη και της επιτέθηκε, ωστόσο, το κορίτσι αντέδρασε άμεσα ζητώντας «Βοήθεια».

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ περίοικοι και καταστηματάρχες ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας εντόπισαν τον ύποπτο σε μικρή απόσταση από το σημείο της νέας επίθεσης, ενώ κατά τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι.

Το περιστατικό της 4ης Ιουνίου

Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε απασχολήσει ξανά τις Αστυνομικές Αρχές στις 4 Ιουνίου που είχε κατηγορηθεί για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος άλλης ανήλικης, ενώ είχε απειλήσει με μαχαίρι και τον πατέρα του θύματος, ο οποίος είχε προσπαθήσει να τον ακινητοποιήσει.

Η νέα σύλληψη, μόλις δύο ημέρες μετά το προηγούμενο σοβαρό περιστατικό, προκαλεί εύλογα ερωτήματα στην τοπική κοινωνία για το πώς ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε ξανά ελεύθερος.