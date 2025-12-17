Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας, συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 28 και 26 ετών, για παράνομη μεταφορά ατόμου στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα ο 26χρονος, υπήκοος Γαλλίας μετέφερε τον 28χρονο υπήκοο Τουρκίας.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από έλεγχο στον επιβατικό σταθμό του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, με τη συνδρομή στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος, ως οδηγός Ι.Χ.Ε. οχήματος, μετέφερε τον 28χρονο, ο οποίος κατείχε και επέδειξε ταξιδιωτικό έγγραφο που ανήκε σε άλλο πρόσωπο, με σκοπό την παράνομη έξοδό του από τη χώρα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας κατασχέθηκαν το όχημα, ένα κινητό και το πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες Αρχές.