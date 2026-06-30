Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν την Ηγουμενίτσα, συνοδευόμενοι από έντονη βροχόπτωση.

Στην οδό Δαγκλή, μεγάλο τμήμα στέγης και συγκεκριμένα βαρύ μεταλλικό πάνελ αποκολλήθηκε εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και κατέπεσε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα.

Από την πτώση του πάνελ προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι απομάκρυναν το βαρύ αντικείμενο.

Προβλήματα από τους δυνατούς ανέμους καταγράφηκαν και στη λεωφόρο 49 Μαρτύρων, επίσης στην Ηγουμενίτσα, όπου δέντρο ξεριζώθηκε και κατέπεσε στο οδόστρωμα.

Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε τραυματισμός διερχόμενου οδηγού, ούτε αναφέρθηκαν υλικές ζημιές, παρά την επικινδυνότητα του περιστατικού.

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