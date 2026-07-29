Στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων που διενεργεί το Λιμενικό Σώμα, για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα, τα στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών βρίσκονται σε καθημερινή επιφυλακή στα σημεία εισόδου της επικράτειας.

Κατά τη διάρκεια στοχευμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/7) στο λιμάνι εξωτερικού της Ηγουμενίτσας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου ημεδαπού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, η ομάδα Κ-9 με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και άνδρες του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής.

Περισσότερα από 92 κιλά κάνναβης στο φορτηγό

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε φορτηγό όχημα με επικαθήμενο, το οποίο μόλις είχε αποβιβαστεί από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προερχόμενο από την Ιταλία. Εντός του οχήματος ανακαλύφθηκαν 82 αεροστεγώς σφραγισμένες συσκευασίες που περιείχαν υδροπονική κάνναβη (skunk), συνολικού μικτού βάρους 92,510 κιλών, καθώς και δύο φιαλίδια μεθαδόνης βάρους 108,3 γραμμαρίων.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση των ναρκωτικών ουσιών.

Υπολογίζεται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη διοχέτευση της ποσότητας αυτής στην αγορά θα ξεπερνούσε τα 2.000.000 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα καθώς και το φορτηγό όχημα, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί στο Τελωνείο της περιοχής.







