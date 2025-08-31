Λόγω των ισχυρών ανέμων που επικράτησαν χθες Σάββατο (30/8) στη Δυτική Ελλάδα, δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα με δεκάδες δέντρα να πέφτουν, ενώ δεν έλειψαν τα μπουρίνια και οι ισχυρές χαλαζοπτώσεις.

Μάλιστα τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ηγουμενίτσας ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν, ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο, υπέστη θραύση των δύο αριστερών κάβων του, με αποτέλεσμα η πρύμνη του να μετατοπιστεί και να προσκρούσει στην πρυμναία πλευρική πλευρά ενός άλλου Ε/Γ-Ο/Γ.

Σημειώνεται ότι τα δύο πλοία βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο λιμάνι εσωτερικού της Ηγουμενίτσας.

Κατόπιν διενέργειας ελέγχου από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων του λιμένα, διαπιστώθηκαν ήσσονος σημασίας υλικές ζημιές και στα δύο πλοία, ενώ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δύο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, μέχρι την προσκόμιση των σχετικών βεβαιωτικών αξιοπλοΐας από τους νηογνώμονες που τα παρακολουθούν.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

