Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Τρίτη διαδοχική διαρροή λυμάτων, παρουσιάστηκε στο νέο βιολογικό της Ηγουμενίτσας μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες,

Το πρόβλημα διαρροής, καταγράφηκε σήμερα Κυριακή (16/11) από τον ίδιο σταθμό συμπίεσης του νέου αποχετευτικού δικτύου, στην περιοχή “Γάτα”.

Τα λύματα χύνονται και πάλι ανεξέλεγκτα στη ρεματιά και κατευθύνονται προς την παραλία, δημιουργώντας ασφυκτική δυσοσμία και μια πρωτοφανή περιβαλλοντική υποβάθμιση για την περιοχή.

Το thespro.gr βρέθηκε ξανά στο σημείο, καταγράφοντας σε βίντεο και φωτογραφίες την εκροή ακατέργαστων λυμάτων από αγωγό του σταθμού συμπίεσης, ο οποίος έχει μετατραπεί σε «εστία μόλυνσης» που απειλεί δημόσια υγεία και περιβάλλον.

Όπως και στις προηγούμενες δύο διαρροές, έγινες νέα καταγγελία και άμεσα έφθασε περιπολικό της Αστυνομίας, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν τη ροή λυμάτων και προχώρησαν σε επίσημη καταγραφή του περιστατικού.

Τρία περιστατικά – Ένα μοτίβο πλήρους αποτυχίας

1η διαρροή – Σεπτέμβριος 2025

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το thespro.gr, ο σταθμός συμπίεσης στη Γάτα και στην είσοδο των Συβότων παρουσίασε σοβαρή αστοχία, με αποτέλεσμα μεγάλη ποσότητα λυμάτων να διαρρεύσει στο πρανές και να μεταφερθεί προς το θαλάσσιο μέτωπο.

2η διαρροή – Οκτώβριος 2025

Νέα εκτεταμένη διαρροή σημειώθηκε, ξανά από τον ίδιο σταθμό, ενώ τότε η ΔΕΥΑΗ είχε αποδώσει το συμβάν σε αυξομείωση της τάσης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.

3η διαρροή – Σήμερα 16 Νοεμβρίου 2025

Παρά τις διαβεβαιώσεις και τις εξηγήσεις της ΔΕΥΑΗ, το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά επανεμφανίστηκε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Σήμερα οι εικόνες είναι ακόμη χειρότερες:

▪ Λύματα τρέχουν επί ώρες στην άκρη του δρόμου

▪ Η δυσοσμία είναι διάχυτη σε μεγάλη ακτίνα

▪ Η γραμμή ροής των λυμάτων κατευθύνεται προς την παραλία της Γάτας

▪ Το έδαφος έχει εμποτιστεί πλήρως

Η κατάσταση πλέον δεν αντέχεται. Κάθε μήνα ζούμε το ίδιο θέαμα και την ίδια δυσοσμία.

Η νέα διαρροή αναδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι:

✓ ούτε μεμονωμένο,

✓ ούτε συγκυριακό,

✓ ούτε «τεχνικό συμβάν», όπως ανέφερε η ΔΕΥΑΗ στην ανακοίνωσή της στις 5 Νοεμβρίου.

Αντίθετα, πρόκειται για συστημική αστοχία του έργου, η οποία εμφανίζεται επανειλημμένα στο ίδιο σημείο.

Η ΔΕΥΑΗ πρόσφατα αναγνώρισε ότι:

το έργο έχει σοβαρές ελλείψεις απόσμισης,

τα αντλιοστάσια αντιμετωπίζουν προβλήματα σε περιπτώσεις διακοπής ή πτώσης τάσης,

ενεργοποιούνται ασφαλιστικά στοιχεία που διακόπτουν λειτουργίες κρίσιμων αντλιοστασίων.

Παρόλα αυτά, μετά και την τρίτη κατά σειρά διαρροή, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται:

Έγιναν πραγματικά οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης;

Υπάρχουν μόνιμες βλάβες στον συγκεκριμένο σταθμό συμπίεσης;

Γιατί η κατάσταση επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται;

Πώς επηρεάζεται το παράκτιο περιβάλλον της Γάτας;

Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την τρίτη περιβαλλοντική υποβάθμιση;

Η περιοχή “Γάτα” βιώνει για τρίτη φορά την ίδια πρωτοφανή ρύπανση. Οι πολίτες αγανακτούν. Το περιβάλλον επιβαρύνεται σοβαρά. Και το έργο, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων, συνεχίζει να παρουσιάζει ανεξήγητες και απαράδεκτες αστοχίες.

Το thespro.gr θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνει με νέο ρεπορτάζ για τις ενέργειες της ΔΕΥΑΗ, της Αστυνομίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί.

Πηγή: https://www.thespro.gr/2025/11/blog-post_907.html