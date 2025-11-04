Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (4/11) το πρωί στην τοπική κοινότητα Αργυροτόπου του Δήμου Ηγουμενίτσας. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο, στο οποίο αποτυπώνονται καθαρά τα δύο οχήματα μετά από τη σύγκρουση. Μέσα από τις εικόνες φαίνονται οι σοβαρές υλικές ζημιές και η αναστάτωση που προκλήθηκε.

Ευτυχώς οι δυο οδηγοί είναι καλά στην υγεία τους, φέροντας μόνο ελαφριά τραύματα. Είχαν καταφέρει να απεγκλωβιστούν πριν από την άφιξη των Αρχών και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας, της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ.

Πηγή: thesspro.gr