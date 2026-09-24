Ένας 25χρονος νέος έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, στο ύψος του Μαργαριτίου.

Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος νεαρός συγκρούστηκε αρχικά με ΙΧ αυτοκίνητο. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να εκτραπεί της πορείας της και να προσκρούσει στη συνέχεια στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.