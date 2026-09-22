Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας με τον άδικο και τραγικό θάνατο της Πηνελόπης.

Οι αστυνομικές Αρχές επικεντρώνουν την έρευνά τους στα κινητά τηλέφωνα της 25χρονης και του 27χρονου δράστη, αλλά και στο περιβάλλον του θύματος, καθώς οι ισχυρισμοί περί οικονομικών διαφορών που παρουσίασε ο πρώην σύντροφος της Πηνελόπης δεν πείθουν. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν πως ο 27χρονος δεν έχει αποκαλύψει όλα όσα γνωρίζει.

«Μαλώσαμε και θόλωσα», ανέφερε μεταξύ άλλων, κατά την προφορική του απολογία ο 27χρονος που δολοφόνησε την Πηνελόπη, και προκάλεσε την 11η γυναικοκτονία για το 2026.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. είναι αρκετά επιφυλακτικοί με την εκδοχή που έχει δώσει ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, καθώς από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας, επιχείρησε να τους αποπροσανατολίσει.

Τα ερωτήματα που έχουν προκύψει είναι τα εξής: ήταν προσχεδιασμένο έγκλημα; Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε πως ο 27χρονος είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα. Είχαν δώσει κάποιο ραντεβού ή πέτυχε την πρώην σύντροφό του; Της είχε στήσει ενέδρα; Όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν από τις αστυνομικές Αρχές.

Υπενθυμίζουμε πως τον τελευταίο χρόνο η 25χρονη Πηνελόπη διέμενε στην Ηγουμενίτσα, αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πριν από περίπου 12 μήνες είχε εκδώσει εκεί τη νέα της ταυτότητα. Ο εργοδότης επιβεβαίωσε ότι το νεαρό κορίτσι έμενε στην Ηγουμενίτσα, τονίζοντας ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στην Αθήνα για να κάνει το Μεταπτυχιακό της.

Είχαν χωρίσει πριν από έναν μήνα

Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr. Πριν την τραγωδία φαίνεται πως είχαν έναν έντονο καβγά, ο οποίος βασίστηκε, βάσει των ισχυρισμών του 27χρονου, στα οικονομικά. Ο ίδιος, μάλιστα τόνισε πως το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ. Τον χωρισμό τους επιβεβαίωσε και η μητέρα της Πηνελόπης.

Τη μαχαίρωσε 10 φορές

Η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό της Πηνελόπης έδειξε ότι ο δράστης την μαχαίρωσε τουλάχιστον 10 φορές. Τα περισσότερα τραύματα τα έφερε στον θώρακα και στη ράχη, ενώ τα δύο πιο βαθιά ήταν στον τράχηλο.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως ο 27χρονος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Φιλιατών, φρουρούμενος, καθώς μετά το φονικό αυτοτραυματίστηκε στο αριστερό τμήμα του θώρακα και έπληξε σοβαρά τον έναν πνεύμονα. Την ερχόμενη Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί για τη στυγερή δολοφονία της Πηνελόπης. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παράβαση του νόμου περί όπλων και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Πέρα από το μαχαίρι με το οποίο έδωσε τέλος στη ζωή της 25χρονης, το οποίο κατασχέθηκε, ο 27χρονος είχε στο τσαντάκι του τρία ηρεμιστικά χάπια Stedon.

Οι «οικονομικές διαφορές»

Στην προφορική του ομολογία ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η Πηνελόπη του χρωστούσε 2.000 ευρώ και συναντήθηκαν προκειμένου να διευθετήσουν τις διαφορές τους. «Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ. Βρεθήκαμε για να τα βρούμε και να λήξει η διαφορά. Μαλώσαμε και θόλωσα», φέρεται να είπε ο 27χρονος.

Το παραβατικό παρελθόν του δράστη

Ο 27χρονος καθ΄ομολογίαν δολοφόνος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, χωρίς να έχει καταδικαστικές αποφάσεις στο ποινικό του μητρώο.

Ειδικότερα είχε απασχολήσει για παράβαση της νομοθεσίας περί κροτίδων, ενώ ως ανήλικος είχε συλληφθεί για κλοπή. Παράλληλα, το 2024, είχε επίσης προσαχθεί για εξακρίβωση στοιχείων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 25χρονη βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, το βράδυ της Κυριακής (20/9). Ένας διερχόμενος πολίτης ήταν εκείνος που την εντόπισε πεσμένη στο έδαφος και ενημέρωσε την Άμεση Δράση.

Ο 27χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ήδη απομακρυνθεί από το σημείο και είχε κρυφτεί πίσω από θάμνους. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα, τηλεφώνησε και ο ίδιος στο «100», επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα είχαν συμβεί.

«Μας επιτέθηκαν τέσσερα άτομα με κουκούλες για να μας ληστέψουν, χτύπησαν εμένα και το κορίτσι μου. Δεν είμαι μακριά από το σημείο, ελάτε να με βρείτε», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον 27χρονο. Κατά την εξέτασή του διαπίστωσαν ότι έφερε τραύματα και αμυχές, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του, προκειμένου να καταστήσει πιο πειστικό το σενάριο της ληστείας που είχε καταγγείλει.

Εντοπίστηκε το μαχαίρι της δολοφονίας

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή όπου εντοπίστηκε νεκρή η 25χρονη, αλλά και στο σημείο όπου είχε κρυφτεί ο 27χρονος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποίησε ο 27χρονος στην επίθεση. Το όπλο αναμένεται να εξεταστεί εργαστηριακά, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη αποτύπωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία.