Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης κοπέλας που εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, φέροντας δύο βαθιά τραύματα στην καρωτίδα και το πόδι, από μαχαίρι. Οι αστυνομικοί βρήκαν την γυναίκα μέσα σε μια λίμνη αίματος, μετά τα φονικά χτυπήματα που δέχθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, ο 27χρονος άνδρας που είχε εντοπιστεί τραυματισμένος σε κοντινή απόσταση από το σημείο, είναι ο σύντροφός της και φέρεται να ομολόγησε προφορικά στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας της.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες κατά την εξέτασή του, ο 27χρονος Έλληνας ανέφερε ότι προηγήθηκε καβγάς μεταξύ αυτού και της 25χρονης Ελληνίδας συντρόφου του. Μάλιστα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα».

Η προφορική ομολογία του ανατρέπει την αρχική εκδοχή που είχε δώσει, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στην 25χρονη. Οι αστυνομικοί, εξετάζοντας τα στοιχεία και τις αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του, συνέχισαν την εξέτασή του, κατά την οποία φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι έμπειροι αστυνομικοί κατάφεραν να συνθέσουν τα δεδομένα της υπόθεσης και κατά την εξέτασή του στο νοσοκομείο, ο 27χρονος ομολόγησε την πράξη.

Η 25χρονη είχε βρεθεί νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ηγουμενίτσας, φέροντας τραύματα στον λαιμό και το πόδι από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος είχε εντοπιστεί λίγο αργότερα τραυματισμένος στο στήθος και είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αστυνομικές αρχές να διερευνούν πλέον τους λόγους που οδήγησαν τον 27χρονο προβεί στα μοιραία χτυπήματα κατά της συντρόφου του, αλλά και τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.